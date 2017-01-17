Сергей ПУЧКОВ: «Кого оставить - определимся после двух сборов»

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Сергей Пучков поделился впечатлением после первой проведенной тренировки в качестве главного тренера ФК «Горняк-Спорт».

- Я думаю, что желание ребят присутпить к работе после длительного отпуска было заметно невооруженным глазом, - отметил Сергей Валентинович. - Мы познакомились, в первый день сделали пробежку, растяжку, поиграли в квадраты и в конце тренировки прошла игра на двое ворот на укороченном по размерам поле. С понедельника мы приступили к серьезной подготовке в двухразовом режиме. Ребята молодцы, активно начали двигаться. Надеюсь, что и в дальнейшем они будут стараться проявить себя. Пока что тяжело делать какие-то определенные выводы.

- Как оцениваете условия для тренировок? Каким оказалось поле стадиона «Горняк» с искусственным покрытием?

- На данный момент оно позволяет сделать все, что нам хотелось, а дальше посмотрим по погоде.

- В коллектив приехали как новички, так и те игроки, которые выступали в первой части чемпионата? Нужно ли им время, что привыкнуть друг к другу?

- Я думаю, что работа будет слаженной. Каждый должен показать себя и доказать, независимо от того новичок он или игрок, который выступал в команде ранее. С ребятами мы только-только начали знакомиться. Знаем, что это два десятка кандидатов на попадание в состав и все находятся в одинаковых условиях. Все ребята, пусть доказывают, что достойны остаться в команде. Кого оставить окончательно, мы определимся после двух сборов. Первый, который проходит с 15 по 27 января, он будет втягивающим, а на втором - мы уже будем постепенно определяться кто на что способен.

- Есть ли ясность по поводу товарищеских поединков?

- Одна из них запланирована на 21 января, но соперник пока уточняется. Возможно, в дальнейшем сыграем с одной из команд Полтавской области. Многое будет зависеть от погодных условий. На втором сборе хотелось бы поучаствовать в одном из турниров, на которые нас уже начали приглашать, но окончательно все станет известно чуть позже.

Источник — ФК Горняк-Спорт

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