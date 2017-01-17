Гелиос просматривает Александра Матвеева

27-летний игрок принял участие во вчерашнем спарринге слобожанцев против «Ворсклы» (0:3).
Воспитанник полтавской школы футбола Матвеев ранее играл за «Ворсклу», «Полтаву», а также «Ильичевец». Последним местом работы защитника была «Александрия», уход из которой Александр комментировал в интервью MatchDay.
Ранее стало известно, что в стане «солнечных» находится полузащитник Иван Гребенюк.
Источник — MatchDay
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