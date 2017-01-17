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Луи ван Гаал завершил профессиональную карьеру

Голландский специалист больше не будет тренировать футбольные клубы

  • 17.01.2017 08:56
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Луи ван Гаал завершил профессиональную карьеру
Футбольный тренер Луи ван Гаал, остававшийся без работы с конца мая 2016-го года, объявил о том, что прекращает футбольную деятельность, и не будет больше никого тренировать. Ван Гаал достиг высот европейского футбола с «Аяксом» в середине 90-х годов прошлого века, после чего с переменным успехом работал с такими клубами, как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». 
 
- Я говорил в прошлом году, что хочу закончить, но потом просто взял отпуск. Но сейчас я решил. Я не вернусь. В последнее время в семье столько случилось, что я понял, что у меня появилась новая перспектива, - заявил ван Гаал.
 

Источник — Euro-football

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