Александр КАРАВАЕВ: «Шкртел и Нойштедтер помогают адаптироваться»

Гравець збірної України розповів про турецьких уболівальників, зіркових партнерів та спілкування з Діком Адвокатом.

Півзахисник збірної України і турецького «Фенербахче» Олександр Караваєв, який у неділю дебютував в турецькій Суперлізі, поділився своїми враженнями від турецьких уболівальників, розповів про підтримку зіркових партнерів по команді і спілкування з Діком Адвокатом англійською.

- Які у Вас враження від дебюту в чемпіонаті Туреччини?

- До матчу ще, коли вийшов на розминку, найприємніше було, коли вболівальники всієї трибуною кричать твоє прізвище, щоб ти до них підбіг. Як прибігаєш, потрібно зробити кілька невеликих помахів рукою і поплескати їм, а вони потім тобі у відповідь. Це було настільки приємно, що аж мурахи пробігли по шкірі (посміхається).

- Так, в Туреччині серйозна культура підтримки своєї команди. А що Дік Адвокат говорив перед виходом на поле?

- Так це рівень! Але футболістам на полі потрібно віддаватися так само, як уболівальники віддаються на трибунах. Якщо ні, то фани будуть дуже обурені.

Що стосується слів перед виходом на поле, то і Дік Адвокат, і його помічники говорили, щоб виходив і нічого не боявся, показував все, що вмію. Говорили, що вірять в мене.

- З Діком Адвокатом російською спілкуєтеся?

- Ні, англійською. Я все розумію. Все дуже дохідливо і зрозуміло.

- Як Вас прийняли в команді? Як атмосфера в колективі?

- Прийняли дуже добре. Мені нереально було приємно, коли кожен в команді, коли я приїхав, сказав «ласкаво просимо». Партнери кожен день підтримують, запитують, як справи, постійно звертаються. Не тільки на полі, але і в побуті.

Всі гравці «Фенербахче» - великі професіонали. Мартін Шкртел і Рома Нойштедтер особливо мені допомагають. Так само, хто ще дуже доброзичливий і часто зі мною спілкується - це Джермейн Ленс.

Нагадаємо, що Роман Нойштедтер, будучи гравцем «Шальке» часто згадувався в списку потенційних кандидатів в збірну України, проте потім був заграний за команду Росії.

Контракт Олександра Караваєва належить донецькому «Шахтарю», який віддав хавбека в оренду без права викупу в «Фенербахче».

Источник — Xsport

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