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Ювентус представил новую эмблему клуба

Чемпионы Италии меняют вид своей эмблемы

  • 17.01.2017 08:15
  • 1132 просмотров
  • 3 комментария
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Ювентус представил новую эмблему клуба
16 января президент «Ювентуса» Андреа Аньелли презентовал новый логотип клуба, сообщает официальный твиттер туринского клуба.
 
«Мы потратили год на то, чтобы проанализировать чего хотят новые рынки. Новая эмблема представляет стиль жизни «Ювентуса», — отметил Аньелли на церемонии.
 
Сообщается, что новая эмблема будет действительна с июля нынешнего года.
 

Источник — ФК Ювентус

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Комментарии
    garik83
    online
      garik83, 17.01.2017 08:27
    +3
    Хрень( Иероглиф какой то.
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    MBTUkraine
      MBTUkraine, 17.01.2017 08:46
    +1
    garik83, 17.01.2017 08:27
    Хрень( Иероглиф какой то.
    І тут китайці проплатили ))
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    sasha112006
      sasha112006, 17.01.2017 09:01
    0
    фееее а болельщиков спросили?
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