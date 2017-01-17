Ювентус представил новую эмблему клуба

16 января президент «Ювентуса» Андреа Аньелли презентовал новый логотип клуба, сообщает официальный твиттер туринского клуба.

«Мы потратили год на то, чтобы проанализировать чего хотят новые рынки. Новая эмблема представляет стиль жизни «Ювентуса», — отметил Аньелли на церемонии.

Сообщается, что новая эмблема будет действительна с июля нынешнего года.

Источник — ФК Ювентус

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