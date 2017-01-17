Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бешикташу интересен экс-игрок киевского Динамо

«Черные орлы» рассматривают возможность приобретения Брауна Идейе

  • 17.01.2017 08:04
  • 1109 просмотров
  • 0 комментария
Метки
soccernet.com.ng. Браун Идейе
© soccernet.com.ng. Браун Идейе
Стамбульский Бешикташ продолжает поиски центрфорварда. Внимание «Черных орлов» привлекли сразу два хорошо известных в Украине форварда.
 
Первый из них — Филипп Будковский, который накануне вернулся из аренды в Анжи в расположение Шахтера и ведет с Горняками подготовку ко второй части сезона в испанской Ла-Манге. Об интересе Бешикташа к Будковскому писалось и ранее, однако какого-либо конкретного предложения, очевидно, турецкая сторона украинской до сих пор не выдвинула.
 
Второй вариант усиления атакующей линии для Бешикташа — нигериец Браун Идейе, выступающий за греческий Олимпиакос. Стамбульцам, якобы, услуги форварда предложил его агент, а боссы Олимпиакоса не прочь расстаться со своим футболистом за приемлемую сумму.
 
Напомним, что 28-летний Идейе знаком украинским болельщикам по играм за Динамо с 2011 по 2014 годы.
 
В нынешнем сезоне Идейе провел в чемпионате Греции 14 матчей, в которых забил 12 голов.
 

Источник — Шахта

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.