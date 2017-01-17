Бешикташу интересен экс-игрок киевского Динамо

© soccernet.com.ng. Браун Идейе

Стамбульский Бешикташ продолжает поиски центрфорварда. Внимание «Черных орлов» привлекли сразу два хорошо известных в Украине форварда.

Первый из них — Филипп Будковский, который накануне вернулся из аренды в Анжи в расположение Шахтера и ведет с Горняками подготовку ко второй части сезона в испанской Ла-Манге. Об интересе Бешикташа к Будковскому писалось и ранее, однако какого-либо конкретного предложения, очевидно, турецкая сторона украинской до сих пор не выдвинула.

Второй вариант усиления атакующей линии для Бешикташа — нигериец Браун Идейе, выступающий за греческий Олимпиакос. Стамбульцам, якобы, услуги форварда предложил его агент, а боссы Олимпиакоса не прочь расстаться со своим футболистом за приемлемую сумму.

Напомним, что 28-летний Идейе знаком украинским болельщикам по играм за Динамо с 2011 по 2014 годы.

В нынешнем сезоне Идейе провел в чемпионате Греции 14 матчей, в которых забил 12 голов.

Источник — Шахта

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