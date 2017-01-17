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Александр БАБИЧ: «Черноморец ищет новых футболистов»

Главный тренер «моряков» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 17.01.2017 07:48
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odessa-sport.info. Александр Бабич
© odessa-sport.info. Александр Бабич
Наставник «Черноморца» Александр Бабич, несмотря на уход нескольких игроков, верит, что одесситы пробьются в финальную шестерку чемпионата Украины.
 
— Александр Александрович, «Черноморец» вышел из отпуска. В каком составе?
— Все нормально. Команда собралась на базе, погодные условия позволяют выполнять запланированную работу. Так что дело за малым, нужно хорошо подготовиться к весенней части чемпионата (улыбается).
 
— Боровик, Филимонов, Калитвинцев покинули «Черноморец». Удастя ли их заменить?
— Я могу только сказать слова благодарности этим ребятам, которые верой и правдой служили нашей команде. А что касается вашего вопроса, то мы над ним как раз сейчас работаем. Наш тренерский штаб просматривает группу молодых футболистов из дублирующего состава, а также есть игроки, приехавшие к нам на просмотр.
 
И очень важно, что мы снова взяли в аренду из «Динамо» Александра Андриевского, поэтому костяк коллектива практически сохранился.
 
— Возвращение Калитвинцева исключено?
— Думаю, да. Насколько мне известно, у Владислава осталось полгода контракта с «Динамо», поэтому вряд ли удастся его заполучить.
 
— Вам удалось поднять «Черноморец» на хороший уровень, но теперь снова нужно если не строить, то многое нарабатывать во время сборов?
— Это футбольная жизнь, таковы можно сказать, наши реалии. Но я этого не боюсь, ведь мы брались за этот проект еще в худших условиях, поэтому работаем дальше. Повторюсь, главное, что основную обойму клуб сохранил.
 
— Из нынешнего состава, кто может взвалить на себя бремя лидерства?
— Я верю в каждого из ребят, но вообще лидерские качества присущи Александру Андриевскому, Сергею Люльке, Дмитрию Коркишко...
 
— Мартыненко остается?
— Не хочу комментировать разного рода слухи. У Жени контракт с «Черноморцем», если не ошибаюсь, еще на два года, поэтому он находится у нас и тренируется с первого дня. Единственный, кого нет в моем распоряжении, это Давида Хочолавы, он вызван в сборную Грузии.
 
— Учитывая наши экономические реалии, «Черноморец» готов подписывать новых футболистов, или это будут арендованные игроки?
— Мы ищем футболистов, в основном свободных агентов, которые бы подходили нам по возрасту и соответствовали уровню такой команды, как «Черноморец». Мы хотим пойти по пути таких клубов, как «Аякс», например. Мы будем брать талантливых ребят, растить их и в будущем зарабатывать на трансферах игроков в другую команду.
 
— В Одессе вы будете тренироваться до 27 января?
— До 25-го. Потом ребята отдохнут, а 27-го утром мы соберемся в аэропорту, чтобы отправиться на сбор в Турцию.
 
— С кем сыграете на первых сборах?
— Футболисты, которые у нас на просмотре, 17 января сыграют с «Жемчужиной», 21-го проведем спарринг с МФК «Николаев» (по сложившейся традиции матч будет состоять из четырех таймов по 30 минут) и на 25-е запланирован полноценный поединок с той же «Жемчужиной».
 
Планируем в Турции провести всего девять спаррингов. Четыре раза по два матча в день и заключительную игру сыграем 16 февраля.
 
— Задачу попасть в первую шестерку с команды не снимается?
— «Черноморец» старается выигрывать в каждом матче. Естественно, мы мечтаем быть среди шести лучших коллективов страны. Верю, что у нас это получится. Однако главным залогом такого успеха станет, конечно, качественная зимняя подготовка.
 

Источник — MatchDay

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