Александр БАБИЧ: «Черноморец ищет новых футболистов»

© odessa-sport.info. Александр Бабич

Наставник «Черноморца» Александр Бабич, несмотря на уход нескольких игроков, верит, что одесситы пробьются в финальную шестерку чемпионата Украины.

— Александр Александрович, «Черноморец» вышел из отпуска. В каком составе?

— Все нормально. Команда собралась на базе, погодные условия позволяют выполнять запланированную работу. Так что дело за малым, нужно хорошо подготовиться к весенней части чемпионата (улыбается).

— Боровик, Филимонов, Калитвинцев покинули «Черноморец». Удастя ли их заменить?

— Я могу только сказать слова благодарности этим ребятам, которые верой и правдой служили нашей команде. А что касается вашего вопроса, то мы над ним как раз сейчас работаем. Наш тренерский штаб просматривает группу молодых футболистов из дублирующего состава, а также есть игроки, приехавшие к нам на просмотр.

И очень важно, что мы снова взяли в аренду из «Динамо» Александра Андриевского, поэтому костяк коллектива практически сохранился.

— Возвращение Калитвинцева исключено?

— Думаю, да. Насколько мне известно, у Владислава осталось полгода контракта с «Динамо», поэтому вряд ли удастся его заполучить.

— Вам удалось поднять «Черноморец» на хороший уровень, но теперь снова нужно если не строить, то многое нарабатывать во время сборов?

— Это футбольная жизнь, таковы можно сказать, наши реалии. Но я этого не боюсь, ведь мы брались за этот проект еще в худших условиях, поэтому работаем дальше. Повторюсь, главное, что основную обойму клуб сохранил.

— Из нынешнего состава, кто может взвалить на себя бремя лидерства?

— Я верю в каждого из ребят, но вообще лидерские качества присущи Александру Андриевскому, Сергею Люльке, Дмитрию Коркишко...

— Мартыненко остается?

— Не хочу комментировать разного рода слухи. У Жени контракт с «Черноморцем», если не ошибаюсь, еще на два года, поэтому он находится у нас и тренируется с первого дня. Единственный, кого нет в моем распоряжении, это Давида Хочолавы, он вызван в сборную Грузии.

— Учитывая наши экономические реалии, «Черноморец» готов подписывать новых футболистов, или это будут арендованные игроки?

— Мы ищем футболистов, в основном свободных агентов, которые бы подходили нам по возрасту и соответствовали уровню такой команды, как «Черноморец». Мы хотим пойти по пути таких клубов, как «Аякс», например. Мы будем брать талантливых ребят, растить их и в будущем зарабатывать на трансферах игроков в другую команду.

— В Одессе вы будете тренироваться до 27 января?

— До 25-го. Потом ребята отдохнут, а 27-го утром мы соберемся в аэропорту, чтобы отправиться на сбор в Турцию.

— С кем сыграете на первых сборах?

— Футболисты, которые у нас на просмотре, 17 января сыграют с «Жемчужиной», 21-го проведем спарринг с МФК «Николаев» (по сложившейся традиции матч будет состоять из четырех таймов по 30 минут) и на 25-е запланирован полноценный поединок с той же «Жемчужиной».

Планируем в Турции провести всего девять спаррингов. Четыре раза по два матча в день и заключительную игру сыграем 16 февраля.

— Задачу попасть в первую шестерку с команды не снимается?

— «Черноморец» старается выигрывать в каждом матче. Естественно, мы мечтаем быть среди шести лучших коллективов страны. Верю, что у нас это получится. Однако главным залогом такого успеха станет, конечно, качественная зимняя подготовка.

Источник — MatchDay

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