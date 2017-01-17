Артем КРАВЕЦ: «Не пропустил ни одной игры Динамо»

Выступающий на правах аренды за испанскую «Гранаду» нападающий киевского «Динамо» Артем Кравец посетил первую тренировку «бело-синих» на сборе в Марбелье, а также рассказал о положении своих дел в «Гранаде».

- Артем, с чем связан твой визит в расположение «Динамо»?

- Появилась такая возможность в входной день – почему бы не приехать? Тем более, я часто выбираюсь в Марбелью. Давно не видел ребят, решил проведать.

- Вы долго говорили с Сергеем Ребровым, о чем, если не секрет?

- Пообщались, в принципе, обо всем, он спросил, как дела, как настроение… Ничего такого.

- Как оцениваешь свой показатель – пять голов за половину сезона в сильном чемпионате, играя далеко не за самую сильную команду?

- Всегда нужно стремиться к большему, и я всегда ориентируюсь на командные результаты. Наша команда сейчас пребывает не в очень хорошем положении. Стараюсь ей помогать, что из этого получается – со стороны виднее.

- Доверие тренера уже ощущаешь? Ведь в начале сезона ты еще не был основным форвардом, как сейчас.

- Наверное, да. Когда получается забивать, когда приносишь какие-то очки команде, наверное, тренер больше доверяет. А когда появляется больше доверия, то футболисту намного проще и увереннее играется.

- Вчера ты обошел в гонке бомбардиров самого Неймара…

- (улыбаясь) Ну что вы, Неймар – космический игрок, и сравнение с ним здесь неуместно.

- Насколько полезен приобретенный опыт игры в Германии и Испании?

- Я думаю, что для любого футболиста Целью является поиграть в топ-чемпионате против топ-команд, и для меня это точно так же. Играть в таком чемпионате – огромный опыт и огромное удовольствие.

- Что скажешь о нынешнем положении дел в «Динамо»?

- Я слежу за всеми играми, думаю, даже ни одной не пропустил. Слежу, переживаю, надеюсь, что ребята не опустят руки, сократят отставание и, возможно, поборются за чемпионство. Я в это очень сильно верю и буду за это переживать и болеть.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.