ОФИЦИАЛЬНО: Луис Адриано - игрок Спартака

Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» сообщил о приобретении бразильского форварда Луиса Адриано. По неофициальной информации, теперь уже экс-футболист «Милана» заключил со своей новой командой соглашение сроком на три с половиной года. Луис Адриано перешел в Милан в 2015 году, и за это время провел в футболке Милана 33 матч и отметился четырьмя голами.



Источник — ФК Спартак Москва

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