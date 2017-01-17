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ОФИЦИАЛЬНО: Луис Адриано - игрок Спартака

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Перебрался в Россию

  • 17.01.2017 07:27
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ОФИЦИАЛЬНО: Луис Адриано - игрок Спартака

Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» сообщил о приобретении бразильского форварда Луиса Адриано. По неофициальной информации, теперь уже экс-футболист «Милана» заключил со своей новой командой соглашение сроком на три с половиной года. Луис Адриано перешел в Милан в 2015 году, и за это время провел в футболке Милана 33 матч и отметился четырьмя голами.
 

Источник — ФК Спартак Москва

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