Антон КАНИБОЛОЦКИЙ: «Каждый занимается своим делом»

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Начало недели «горняки» встретили насыщенной работой на поле, к которой теперь добавились тренировки в спортзале.

После утренней сессии команда вернулась в отель, чтобы пообедать и немного отдохнуть. Впрочем, на все это у футболистов была всего пара часов – в 16:00 их вновь ждали велосипеды и занятия с мячом. Сегодня совершенствовали скорость и правильность принятия решений, а также точность паса в условиях интенсивного движения. Затем провели несколько вариантов двусторонних игр с воротами и без них.

Вратари начали тренировку по отдельной программе. В распоряжении Антониу Феррейры четыре голкипера, и наставник продумывает задания таким образом, чтобы задействовать всех подопечных.

– Как и все игроки, мы начинаем сборы с втягивающих упражнений: работаем над техникой, восстанавливаем физические кондиции. В первые дни надо вспомнить, что такое мяч, – делится впечатлениями вратарь «Шахтера» Антон Каниболоцкий. – На тренировках каждый занимается своим делом. У полевых футболистов больше тактических упражнений, а голкиперы оттачивают реакцию, технику, совершенствуют действия ногами и многое другое. Когда же в конце начинаются игровые упражнения, то мы уже занимаемся вместе со всей командой. Конечно, вратарям сложно выполнить тот объем беговой работы, которую проделывают полевые. Иногда по этому поводу они над нами подшучивают. Но, поверьте, у нас очень серьезные нагрузки, просто задействованы совершенно иные группы мышц. Так что навряд ли полевой игрок сможет повторить наши тренировки.

По окончании занятий на поле часть футболистов отправилась в фитнес-центр. Вторую половину команды тренажеры ждут уже завтра вечером.

Источник — ФК Шахтер

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