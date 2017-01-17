Леонид КУЧУК: «Я считаю, что работать в Украине почетно»

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В понедельник, 16 января, в гостях у Sport.ua на первой веб-конференции 2017 года побывал главный тренер футбольного клуба «Сталь» (Каменское) Леонид КУЧУК. Он ответил на вопросы журналистов и читателей нашего сайта. Вашему вниманию предлагаем первую часть беседы.

— Леонид Станиславович сделал приятный сюрприз — пришел не с пустыми руками, принес футболку команды, которую он вчера возглавил. Автору лучшего вопроса эта футболочка будет подарена. В конце нашей веб-конференции мы вернемся к этому приятному моменту. Что в первую очередь делает тренер, принимая новую команду?

— Знакомится с командой. Но делает это так, что команда об этом и не знает. Анализирует каждого игрока, информацию об игроке, которая есть в прессе. Сейчас много аналитических программ, где можно проанализировать игрока от и до. Индивидуальный анализ игрока иногда отличается от анализа всего матча. Поэтому, проанализировав всех игроков «Стали», могу сказать, что я их знаю.

— Вы формировали зимний план подготовки команды?

— Для меня это не составляет никакого труда. Как только решение было принято, а это было два дня назад, я дал задание своему тренеру по физической подготовке разработать план подготовки команды. Естественно, в этот план входит не только развитие каких-то физических кондиций, но и тактическая, стратегическая подготовки. Это было сформировано буквально в течение суток и предоставлено президенту клуба со своими рекомендациями, когда должны быть игры, поля, тренажерный зал.

— Перейдем к вопросам от наших пользователей. Первый: «Не считаете, что после «Кубани» и «Локомотива» возвращаться в Украину – шаг назад в карьере?»…

— Нет, я так не считаю. Никто не знает, как нужно сделать. Украина – это страна, в которой очень любят футбол, что очень важно. Украина всегда прогрессивно двигалась в футболе. В Украине много своих футболистов. Не каждый тренер может работать в этой стране, вне зависимости от национальности – будь то украинец, француз, англичанин или белорус, как я. Поэтому я считаю, что работать в Украине почетно.

— Вы работали в четырех странах. Сколько языков знаете? Когда будете готовы на послематчевых пресс-конференциях давать ответы журналистам на украинском языке?

— Я понимаю все, что мне говорят на украинском. Украинский и белорусский – очень близкие языки. По сей день, как ни странно, в Украине живет много родственников моих и моей супруги. Двоюродная сестра, тетя, племянники во Львове. Отец моей супруги украинец, родом из Полтавы. Многие родственники по этой линии живут в Полтавской области. Поэтому меня и мою супругу с Украиной связывает многое, эта страна мне близка. Что касается языков, я в них не силен. Но у меня есть помощник, с которым мы на протяжении двух лет общаемся, он знает пять языков. Для чего я искал такого помощника? Чтобы работать на футбольном поле, нужно точно и внимательно доводить информацию тренера. Я часто сталкивался с тем, что много национальностей, много языков. Но когда помощник точно переводит, это улучшает взаимосвязь тренера с футболистом. Если неточно переводит – нарушается взаимосвязь. Я сталкивался с этим, поэтому знаю, о чем говорю. А вообще у меня было даже такое, что на тренировке у меня было до девяти разных национальностей: бразильцы, аргентинцы, африканцы, которые разговаривают даже на разных наречиях: украинцы, молдаване, грузины, татары… Вы представляете, что это такое? Но тренер должен уметь работать даже в таких условиях. И футболист должен понимать то, что говорит и даже то, что показывает тренер.

— Кто Ваш помощник, который знает пять языков?

— Иван Федык. Он одновременно является тренером по тактике, это сложное, скурпулезное занятие: анализ игр, игроков соперника, скаутинг, работа на поле, связанная с переводом. Это разносторонняя работа. Он украинец, родом из Львова. Я рад тому, что он повстречался на моем пути.

— Полтора года Вы пребывали в творческом отпуске. Почему он затянулся? Не было конкретных предложений или постоянно что-то срывалось, не устраивало?

— Может, и хорошо, что я был в творческом отпуске. Работая в командах «Локомотив» и «Кубань», получал много стрессовых ситуаций не то что как тренера, а как человека. За это время было много предложений, целей, но всегда предложение должно исходить конкретно. Если я видел, что это неконкретное предложение – просто его отвергал и не обращал на него внимания. Предложения были на самом деле, но я уходил от неконкретных предложений.

— Пользователь Sport.ua просит назвать главную причину Вашего ухода из «Локомотива». Почему не получилось в этой команде? Можете сейчас, спустя время, немножко больше можете рассказать?

— Я благодарен судьбе за то, что попал в «Локомотив». Это топ-команда, где были игроки высокого уровня. Мне удалось многое сделать в этой команде. Но то, что там происходило, иногда выходило за рамки, как я считаю, даже неприличия. Поэтому не буду комментировать это, а просто пожелаю удачи команде и скажу, что благодарен, что работал с игроками «Локомотива». Иногда мне удается там с кем-то поговорить, встретиться. Но это иногда. В принципе, осталось только приятное ощущение от работы с этой командой и с этими игроками. Это не связано с футболом.

— У Вас были споры с «Локомотивом». Вы выиграли в Спортивном арбитражном суде в Лозанне год назад. «Локомотив» исполнил это решение, они рассчитались с Вами?

— Это очень длительный процесс. Я был фактически на всех заседаниях и Палаты, и в Лозанне. Я слышал и видел, как все это происходит. Просто не хочу комментировать это, потому что для меня это тема, которую я не хочу обсуждать. Над этой темой работают юристы, она скрупулезная и тонкая. Обсуждать сейчас, думаю, не стоит.

— То есть до сих пор вопрос не решен?

— Не в этом дело. Я просто не хочу обсуждать эту тему.

— В декабре была информация, что Вы являетесь одним из кандидатов на пост тренера национальной сборной Беларуси и даже киевского «Динамо». Это были ничем не подкрепленные слухи?

— Кандидатом можно быть во многих местах, а в конечном итоге стать никем. Это даже немножко смешно. Что касается сборной… Есть, как я сказал, конкретное предложение. Когда предложение расплывчатое — «Может быть», «Есть еще кандидаты» — я как-то сказал: «Я не стою в очереди и не собираюсь быть никаким кандидатом». Что касается киевского «Динамо», я считаю, там работает сильный тренер. Быть кандидатом смешно, с моей точки зрения. Киевское «Динамо» — это такой клуб, где тренер должен быть готов к этой работе. Нынешний тренер Сергей Ребров готов к этой работе. Несмотря на то, что многое о нем говорят, он много чего сделал в киевском «Динамо». Это немножко неэтично по отношению к нему.

— А вообще есть амбиции возглавить национальную команду своей страны?

— Я белорус, возглавить сборную в любом случае очень почетно, потому что это страна, в которой я родился и провел большую часть жизни. И воспитание меня как тренера все-таки связано с Белоруссией. Но к этому нужно прийти и быть готовым.

— Суровые реалии таковы, что в украинской Премьер-лиге, по слухам, нет задержек заработной платы только у киевского «Динамо» и «Шахтера». В разговоре с руководством «Стали» выясняли ли Вы, как с этим в Вашем клубе? Все-таки это тоже немаловажный фактор для нормальной работы тренера…

— Действительно, я задавал вопросы, связанные с финансированием. Одно из условий, которое было — стабильное финансирование. Я считаю, что невозможно создать сильную команду, если нет уверенности в завтрашнем дне, ты теряешь нити управления. Как специалист, как тренер ты должен повести за собой футболистов, чтобы они верили в тебя, в себя. Если есть какая-то нестабильность, очень тяжело управлять. Почему все-таки футбол — непростой вид спорта? Я бы сказал, что он тяжелый. Многим кажется, что это легко: взял мяч — вышел на поле, ударил, побежал. Но это не так.

— Правда ли, что «Сталь» сейчас занимает третье место по бюджету в украинской Премьер-лиге?

— Думаю, только руководители могут об этом сказать. Я не могу об этом говорить и не думаю, что это правда. Естественно, у меня есть информация по бюджету клуба, но, думаю, это не так.

— Стоит ли ожидать больших кадровых изменений в команде?

— Первое — я не сторонник шоковой терапии, как я говорю. Вчера была проведена первая тренировка. Я увидел, что сами футболисты очень хотят изменить ситуацию. Но прийти и выгнать полкоманды — неправильно. Команда строится не только Леонидом Кучуком, а и болельщиками, руководителями, обслуживающим персоналом. Почему? Потому что игрок к игроку притирается. Даже если ты приглашаешь игрока из другого чемпионата, из другой страны, из других климатических условий — ты должен четко понимать, что потребуется какое-то время, чтобы этот футболист адаптировался, а у нас этого времени очень мало. Естественно, как я всегда говорю, есть план «A» и есть план «B». Для меня как специалиста не составляет труда найти игрока любого уровня для своей команды. Просто нужно грамотно подойти к селекционной работе. Мой тренер по тактике Иван Федык занимается этим, и я сам занимаюсь. Мы с президентом Варданом Исраеляном обсуждаем эти вопросы. Я бы поблагодарил его за то, что он обсуждает это, идет со мной на контакт, это имеет огромное значение. Большое спасибо Вардану Михайловичу. Мы общались на протяжении довольно длительного времени. Наверное, это его заслуга — что я стал главным тренером «Стали». Он был настойчив, делился своими мыслями. Может быть, если бы не было такого общения — у нас никогда ничего не получилось бы.

— Вопрос от читателя. Два года назад Вы занимали 284-е место в рейтинге клубных тренеров издания Football Coach World Ranking. Ставите перед собой задачу в ближайшие пару лет войти в топ-100 этого рейтинга?

— Тяжеловато это. Я на протяжении своей тренерской карьеры, как ни странно, очень мало работал в своей стране — Белоруссии. Я в основном работал в Молдавии, в России, в Украине. На протяжении многих лет, когда ты работаешь тренером в другой стране, ты сталкиваешься с тем, что ты должен изо дня в день, от матча к матчу доказывать свою состоятельность, а это сильный стимул. В моей тренерской карьере есть такие награды, которые не у многих есть, я их очень ценю. Например, награда испанского издания Don Balon команде, которая в официальном сезоне не проиграла ни одного матча, включая еврокубки. Представьте, на протяжении 50-60 матчей. Я — тренер-максималист. Любой тренер хочет добиться много. Скажу из своей практики: когда приходил в команду «Шериф»), она находилась в рейтинге европейских клубов, по-моему, на 324-м месте. С каждый годом она поднималась в этом рейтинге, и была, по-моему, 78-м клубом в европейском рейтинге. Это, я считаю, достижение даже лучше, чем войти в топ-100.

— Назовите топ-5 самых недисциплинированных Ваших подопечных в последних клубах — «Арсенал», «Кубань», «Локомотив»...

— С разными проявлениями нарушения дисциплины я сталкивался. Они бывают разные и по своим мотивам. Очень редко я штрафовал футболистов за это. Но бывают такие случаи, когда футболист просто неуважительно относится. Ему кажется, что его «Я» — это главное. А в команде главное — команда, а не «Я». В таких случаях я жестко поступаю и жестко отношусь к этому человеку, пытаюсь ему объяснить и поставить такие условия, чтобы он это понимал. Но таких футболистов у меня фактически не было. Если и были случаи такого проявления, то... Был один талантливый бразильский футболист, которого я просто выгнал. Это был второй случай. Он сначала сбежал. Мы прилетели в Эмираты на сборы, он взял сумку и сказал: «Пока».

— Это было где?

— В «Шерифе». Потом он вернулся — деньги, наверное, закончились — через два года. Он потерпел пару месяцев, а потом стал вести себя так же. Я его просто выгнал, выбросил, хотя он был очень талантливый футболист.

— А есть история со счастливым концом — когда перевоспитали парня?

— В принципе, все истории со счастливым концом, все играют, некоторые на таком высоком уровне... Недавно был в Марселе на матче, ездил во Францию на стажировку в «Бордо». Специально приехал, чтобы посмотреть недельный цикл, две игры. Видел, как играет Ласс Диарра, это звездный футболист, сильный. Я считаю, это своеобразный счастливый конец.

— Какая стажировка больше запомнилась — в «Милане», в «Дженоа» или сейчас в «Бордо»?

— Мы ездили в таком составе: мой тренер по физической подготовке, мой хороший товарищ Иван Федык и я. Мы посещали «Милан», «Дженоа». Только когда ехали в «Бордо», тренер по физподготовке был занят. Он должен был ехать в «Кьево», мы работаем на оборудовании «катапульта», чтобы все новые проявления, связанные с этим оборудованием, узнать, понять. Вообще я считал своим долгом ездить с теми людьми, с которыми мне придется работать. Мы в таком кругу обсуждали, записывали все, можно сказать, поминутно. Поездка в Италию произвела на меня, наверное, наибольшее впечатление, потому что там были интересные встречи. И сам клуб «Милан»... Мы один день там провели, даже так: зашли в 11:00, а вышли в 20:00. Тренер по тактике разговаривал с тренерами по тактике «Милана», там их два. Тренер по физподготовке разговаривал с тренером по физподготовке, а я — с главным тренером Синишей Михайловичем. У Гасперини в «Дженоа» мы разговаривали вместе, он приятный человек, открытый. Порядка двух часов мы общались, и он разрешил нам присутствовать на его тренировке. Многие моменты, связанные с тактикой, он нам раскрывал.

Продолжение интервью ожидайте завтра...

Беседовал Максим РОЗЕНКО, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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