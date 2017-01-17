Реал Сосьедад на выезде обыграл Малагу

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Организаторы ЧМ по гандболу ошибочно назвали Мотор российским клубом 00:16 — Вячеслав Антонов Ну это не ново,большая часть людей в мире думает,что Россия и Украина это одна страна!Я не хочу в...

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Шальке нашел замену Коноплянке 23:39 — busey Просто Женя никак не может выучить язык, а у немцев с этим очень строго!