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Реал Сосьедад на выезде обыграл Малагу

Сан-себастьянцы одержали победу благодаря точным ударам Иньиго Мартинеса и Мигеля Хуанми

  • 17.01.2017 00:08
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Состоялся последний поединок 18-го тура испанской Примеры. «Малага» на своем поле ничего не сумела противопоставить «Реал Сосьедаду».

Малага – Реал Сосьедад – 0:2 (0:0)

Иньиго 50, Хуанми 62

Малага: Камени, Росалес, Муньос, Вильянуэва, Хуан Карлос, Дуда (Онтиверос 65’), Камачо, Майкл, Форнальс (Хуанпи 76’), Чори, Сандро (Пеньяранда 21’)

Реал Сосьедад: Рульи, Арсальюс (Эктор 76’), Ариц (Навас 68’), Иньиго, Юри, Прието, Гранеро, Сурутуса (Ильяраменди 56’), Хуанми, Виллиан, Оярсабаль

Гранеро 55’ , Ильяраменди 70’
 

Источник — Sport.ua

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