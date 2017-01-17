Реал Сосьедад на выезде обыграл Малагу

Состоялся последний поединок 18-го тура испанской Примеры. «Малага» на своем поле ничего не сумела противопоставить «Реал Сосьедаду».
Малага – Реал Сосьедад – 0:2 (0:0)
Иньиго 50, Хуанми 62
Малага: Камени, Росалес, Муньос, Вильянуэва, Хуан Карлос, Дуда (Онтиверос 65’), Камачо, Майкл, Форнальс (Хуанпи 76’), Чори, Сандро (Пеньяранда 21’)
Реал Сосьедад: Рульи, Арсальюс (Эктор 76’), Ариц (Навас 68’), Иньиго, Юри, Прието, Гранеро, Сурутуса (Ильяраменди 56’), Хуанми, Виллиан, Оярсабаль
Гранеро 55’ , Ильяраменди 70’
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.