Милан совершил камбэк в Турине, но победить не сумел

В рамках 20-го тура Серии А «Торино» принимал «Милан». «Россонерри» продемонстрировали характер и сумели отыграть два мяча, завершив матч вничью.
Серия А. 20-й тур.
Торино – Милан – 2:2 (2:0)
Белотти 21, Бенасси 26, Бертолаччи 55, Бакка 60 (пенальти)
Торино: Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси (Базелли 81’), Вальдифиори (Лукич 67’), Оби (Итурбе 61’), Фальке, Белотти, Ляич
Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Калабрия (Ваньони 87’), Пашалич, Локателли, Бертолаччи (Куцка 74’), Сусо, Бакка, Бонавентура (Ньянг 84’)
Моретти 40’ , Белотти 50’ , Оби 57’ , Россеттини 59’ , Фальке 80’ - Локателли 25’ , Романьоли 45’
Романьоли 89’
Источник — Sport.ua
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