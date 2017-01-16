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Милан совершил камбэк в Турине, но победить не сумел

Подопечные Винченцо Монтеллы проявили характер в Турине

  • 16.01.2017 23:55
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В рамках 20-го тура Серии А «Торино» принимал «Милан». «Россонерри» продемонстрировали характер и сумели отыграть два мяча, завершив матч вничью.

Серия А. 20-й тур.

 Торино – Милан – 2:2 (2:0)

Белотти 21, Бенасси 26, Бертолаччи 55, Бакка 60 (пенальти)

Торино: Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Баррека, Бенасси (Базелли 81’), Вальдифиори (Лукич 67’), Оби (Итурбе 61’), Фальке, Белотти, Ляич

Милан: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Калабрия (Ваньони 87’), Пашалич, Локателли, Бертолаччи (Куцка 74’), Сусо, Бакка, Бонавентура (Ньянг 84’)

Моретти 40’ , Белотти 50’ , Оби 57’ , Россеттини 59’ , Фальке 80’ - Локателли 25’ , Романьоли 45’

Романьоли 89’
 

Источник — Sport.ua

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