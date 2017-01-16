КАН-2017. ДР Конго в меньшинстве удерживает победу над Марокко

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Во втором поединке группы С сборная ДР Конго с минимальным счетом обыграли Марокко. Таким образом, после первого тура конголезцы оказались во главе своего квартета, ведь другие участники группы ранее сыграли вничью.



Кубок африканских наций.



Группа С. 1-й тур.



ДР Конго – Марокко – 1:0 (0:0)



Кабананга, 55



ДР Конго: Матампи, Мпеко, Закуани, М'Бемба, Тиссеран, Н'Сакала (Мутамбала 64’), Мулумба, Мубеле, Бакамбу (Мбокани 77’), Кабананга (Магома 72’), Мервель



Марокко: Мунир, Мендиль, Бенатиа, Да Кошта, Эль-Ахмади, Дирар, Буссуфа, Карсела-Гонсалес (Эль-Араби 79’), Саисс (Фахир 73’), Эль-Каддури (Эн-Несири 61’), Бухаддуз



Мутамбала, 82

Источник — Sport.ua

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