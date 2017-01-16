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КАН-2017. ДР Конго в меньшинстве удерживает победу над Марокко

На Кубке африканских наций состоялся второй поединок в группе С

  • 16.01.2017 23:15
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eurosport.co.uk
© eurosport.co.uk

Во втором поединке группы С сборная ДР Конго с минимальным счетом обыграли Марокко. Таким образом, после первого тура конголезцы оказались во главе своего квартета, ведь другие участники группы ранее сыграли вничью.

Кубок африканских наций.

Группа С. 1-й тур.

ДР Конго – Марокко – 1:0 (0:0)

Кабананга, 55

ДР Конго: Матампи, Мпеко, Закуани, М'Бемба, Тиссеран, Н'Сакала (Мутамбала 64’), Мулумба, Мубеле, Бакамбу (Мбокани 77’), Кабананга (Магома 72’), Мервель

Марокко: Мунир, Мендиль, Бенатиа, Да Кошта, Эль-Ахмади, Дирар, Буссуфа, Карсела-Гонсалес (Эль-Араби 79’), Саисс (Фахир 73’), Эль-Каддури (Эн-Несири 61’), Бухаддуз

Мутамбала, 82

Источник — Sport.ua

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