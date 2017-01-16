Сергей ЗАЙЦЕВ: «Пытаемся вывести наших детей на более высокий уровень»

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Не щодня доводиться грати проти вихованців «Барселони», хай і варшавської філії. За таку можливість, молодим футболістам варто дякувати, зокрема, і спортивному директору «Карпат» – Сергію Зайцеву, який доклав чимало зусиль аби вони завітали до Львова.



– Як сталось, що до Львова вдалось привезти школу «Барселони» із Варшави?

– «Карпати» – це бренд, який завжди всім цікавий. Клубне керівництво не шкодує грошей на розвиток дитячого футболу, максимально насичує дітей турнірами та матчами проти однолітків з інших клубів. Маємо можливість подивитись як грає суперник, а вони, в свою чергу, оцінити наш рівень. Завдання кожного з тренерів – виховувати якісних гравців, футболістів і, перш за все, гідних людей. Будемо звикати працювати з хорошими командами, щоби й надалі запрошувати гостей із гучним ім’ям.



– На рівні гравців варшавської «Барселони» можна оцінити наших футболістів...

– Вважаю, що наші діти одні з найкращих, але потрібно їх правильно розвивати та виховувати. До прикладу, наш останній турнір відбувся в Польщі, де грали проти гучновідомих у світі команд, таких як «Байєр» та «Евертон». Але попри статус суперників, саме ми посіли перше місце.



– «Барселона» – відоме ім’я... Чи не було перед грою у хлопців мандражу стосовно знаменитого опонента?

– У дітях потрібно виховувати те, щоб вони в такому віці виходили на поле і не боялись грати. А так виходить, що побачивши табличку «Динамо» або «Шахтар» вже страшно. Тож, навпаки, потрібно грати із сильними командами, аби у майбутньому футболісти вже не боялись нічого.



– «Барселона» має подібні філії по всьому світу та хорошу фінансову підтримку, тому не дивно, що її школа у списку найкращих. Але й «Карпати» уміють шукати талановиту молодь...

– Скажу, що у нас справді талановиті та обдаровані діти. Ми докладаємо великих зусиль аби відшукати ці юні таланти. На жаль, не завжди є можливість конкурувати з більшими організаціями. Тим не менш, вважаю, що наші вихованці є одними з найкращих. А допомагають їм рости такі матчі та закордонні турніри. Наприклад, зараз ми домовляємось про турнір, де братимуть участь «Манчестер Сіті», «Рома» і «Тоттенхем». Намагаємось вивести наших дітей на більш високий рівень та будемо докладати зусиль, аби й надалі розвивати карпатівську молодь.

Источник — ФК Карпаты

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