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ОФИЦИАЛЬНО. Близниченко стал игроком Карабюкспора

Экс-полузащитник «Днепра» присоединился к Евгению Селезневу и Александру Рыбке

  • 16.01.2017 22:43
  • 1483 просмотров
  • 5 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Полузащитник «Днепра» Андрей Близниченко подписал контракт с турецким «Карабюкспором».

Об этом сообщил агент игрока Иван Пироженко. Детали контракта пока неизвестны. За «Днепр» 22-летний хавбек выступал с 2012-го.

Напомним, в зимнее межсезонье в «Карабюкспор» уже перебрались украинцы Александр Рыбка и Евгений Селезнев.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    vikman
      vikman, 16.01.2017 22:49
    -8
    бегите крысы......на сыр турецкий.)
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    titanovec
      titanovec, 16.01.2017 22:58
    +6
    пора менять название команды с Карабюк на КарабюДнепр-2
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    Сергей Таченко
      Сергей Таченко, 16.01.2017 23:06
    +3
    Их сериалы вливаются в нашу киноиндустрию, а наши футболисты в их футбол.
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    milan90
      milan90, 16.01.2017 23:24
    +2
    Видно у агента есть там связи
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    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 17.01.2017 00:07
    +1
    настолько дешево походу что турки берут украинцев оптом на килограммы
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