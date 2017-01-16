ОФИЦИАЛЬНО. Близниченко стал игроком Карабюкспора

Полузащитник «Днепра» Андрей Близниченко подписал контракт с турецким «Карабюкспором».
Об этом сообщил агент игрока Иван Пироженко. Детали контракта пока неизвестны. За «Днепр» 22-летний хавбек выступал с 2012-го.
Напомним, в зимнее межсезонье в «Карабюкспор» уже перебрались украинцы Александр Рыбка и Евгений Селезнев.
Источник — Facebook.com
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