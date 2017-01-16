Форварду Арсенала грозит тюремное заключение

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Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес признал свою вину по уклонению от уплаты налогов в период выступлений за «Барселону», и теперь ему грозит строгое наказание - вплоть до тюремного заключения.



27-летний чилиец стал очередным бывшим или нынешним игроком «Барсы», которых испанские власти заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Как сообщает Sky Sports, в четверг Алексис виртуально предстал перед судом, предоставив свои показания по видеосвязи.



Претензии к Алексису касаются двух денежных переводов на общую сумму в 983,443 евро (866 тыс. фунтов) за использование образа футболиста. Эти деньги Санчес получил не напрямую, а через оффшорную компанию Numidia Trading, зарегистрированную в Мальте, не заплатив налоги.



Еще в начале судебного разбирательства Санчес поспешил заплатить недостающие налоги в бюджет Испании, и это, вкупе с признанием вины, может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.



Добавим, что в недавнем прошлом за аналогичные провинности Лионель Месси был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения условно, а Хавьер Маскерано - к одному году.

Источник — Fapl.ru

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