Юные дарования FC Barcelona Escola Varsovia посетили Львов

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Поки головна команда Олега Дулуба перебуває на першому тренувальному зборі у Туреччині, а в українському футболі запанувала пауза, у «Карпатах» триває напружена робота. Львівський клуб продовжує розвивати дитячий футбол, думає про майбутнє і вкладає гроші в інфраструктуру. Зрештою, карпатівські юнаки не лише їздять на закордонні турніри, але й запрошують кращі команди до себе. Наприклад, сьогодні на штучне поле Академії футболу «Карпат» завітали незвичні гості.



У 2012-му році каталонська «Барселона» започаткувала у Варшаві власну Академію під назвою FC Barcelona Escola Varsovia. Саме її представники відвідали місто Лева, де провели чотири товариські поєдинки проти львівських одноліток. Така подія відбулася вперше, однак організатори сподіваються, що це далеко не останній вояж поляків до Львова.



«В основі нашої Академії фактично функціонує три різних проекти, – пояснює наставник FCB Escola Varsovia Конрад Доуса. – Перша ланка – наймолодші дітки віком віком від трьох до шести років. Друга сходинка – власне, FC Barcelona Escola Varsovia, у якій займають діти із семи до дванадцяти років. Нарешті завершальна частина – старші команди до 18-річного віку».



В Академії працюють не лише поляки. Її координатором є іспанець, ще два його земляки входять до тренерського складу кузні талантів. В Україну, щоправда, вони не прибули. Зате вистачає легіонерів серед маленьких футболістів. Польські наставники кажуть, що основу Академії складають уродженці Варшави та навколишніх міст. Однак у команді грає хлопець з Харкова, ще один представляє Литву, а третій взагалі народився в Африці. Батьки у нього із Зімбабве та Кенії.



Польські наставники неодноразово їздили до Барселони, а представники каталонського клубу відвідували Варшаву. Кажуть, що такий обмін досвідом є дуже корисним. «У них зовсім інший стиль роботи з молоддю і різниця є дуже суттєвою – від найменших елементів до важливих тактичних питань», – каже Конрад Доуса.



Програма змагального дня була наступною: чотири поєдинки львів’ян проти польської Академії «Барселони», що була представлена двома віковими групами. Матчі за участю команд 2002-го року народження тривали по 70 хвилин, уродженці 2003-го мали у своєму розпорядженні годину ігрового часу.



ФК «Львів» (2002) – FCB Escola Varsovia (2002) – 1:0



16 січня. Початок – 10:00. Львів. Штучне поле АФ «УФК-Карпати»



Арбітр – Лапко С. (Львів).



У прем’єрному матчі між українськими та польськими командами зустрічалися юнаки 2002-го року народження, що представляли ФК «Львів», та FCB Escola Varsovia, яка була репрезентована резервним складом.



Гості зрідка переходили за центр поля і вся гра, в основному, точилася на половині поля «польських каталонців». Підопічні Ореста Швеця зуміли забити лише одного разу, хоча неодноразово могли збільшувати перевагу.





«Карпати» (2003) – FCB Escola Varsovia – (2003) – 1:1



16 січня. Початок – 11:30. Львів. Штучне поле АФ «УФК-Карпати»



Арбітр – Лапко С. (Львів).



«КАРПАТИ»: Ледвій, Марич, Роман, Сидоров, Давидов, Чабан, Дуда, Федурко, Шостак, Яців, Рогачов.



Виходили на заміну: Лука, Большаков, Панчишин, Литвиненко, Бобиляк, Архіпов, Шептунов, Спринь, Михайлів.



Тренер – Роман Деркач.



Гол: Дмитро Шостак, 15 (пен.).



Другий поєдинок видався ще цікавішим, хоч на поле вийшли гравці, молодші за віком. Карпатівській команді 2003-го року народження під керівництвом Романа Деркача та Андрія Василитчука протистояли польські однолітки під орудою Конрада Доуси. «Варшавська «Барселона» виставила на гру свій основний склад у цій віковій категорії і виглядала доволі впевнено, за що отримала схвальні відгуки глядачів.



Зрештою, не можна сказати, що поляки тотально переважали львів’ян. «Зелено-білі» частіше завдавали удари по воротах суперника і відкрили рахунок у матчі завдяки влучному удару з пенальті Дмитра Шостака. Незважаючи на перевагу в рахунку карпатівські тренери продовжували підганяти підопічних вперед і на утримання рахунку ніхто й не думав грати.



У варшавських юнаків майже не було нагод для того, аби зрівняти рахунок. На останній хвилині зустрічі «Карпати» отримали право на кутовий удар з лівого флангу. Однак невдалий розіграш коштував «левам» перемоги. Поляки відбилися і вирвалися в контратаку. Вихід сам на сам і рахунок рівний – 1:1. Часу у львів’ян навіть на одну змістовну атаку вже не було.





«УФК-Карпати» (2002) – FCB Escola Varsovia (2002) – 1:2



16 січня. Початок – 14:00. Львів. Штучне поле АФ «УФК-Карпати»



Арбітр – Родін І. (Львів).



«УФК-КАРПАТИ»: Борисенко, Яремчук, Балог, Бойчук, Фокащук, Дідик, Стень, Слюсар, Мокрик, Сущак, Раделицький.



Виходили на заміну: Ю. Пазеняк, В. Пазеняк, Подчешинський, Дубовський, Костюк, Співак, Думчук.



Тренер – Ігор Артимович.



Гол УФК: Раделицький, 12.





«УФК-Карпати» (2003) – FCB Escola Varsovia (2003) – 3:0



16 січня. Початок – 15:35. Львів. Штучне поле АФ «УФК-Карпати»



Арбітр – Родін І. (Львів).



«УФК-КАРПАТИ»: Васютик, Назарчук, Савчук, Марків, Хомутовський, Сапуга, Хлань, Малакі, Дурдас, Чорний, Охотський.



Виходили на заміну: Груша, Петрук, Попівняк, Махинька, Кашуба, Юришко.



Тренер – Олег Родін.



Голи: Сапуга, 8 (пен.), Груша, 40, Малакі, 52.



По обіді на штучному полі Академії футболу «УФК-Карпати» відбулося ще два поєдинки. І якщо у протистоянні футболістів 2002-го року народження точилася запекла боротьба, яку в підсумку виграли поляки, то у протистоянні команд 2003-го року народження гості не змогли нічого протиставити підопічним Олега Родіна. Впевнена перемога УФК з рахунком 3:0.



Свято футболу вдалося і учасники міжнародних товариських поєдинків залишилися задоволені. Тренери наших суперників Пшеміслав Первіцкі та Конрад Доуса подякували «Карпатам» за запрошення: «Ми провели дуже добрі спаринги. Попри важкі погодні умови, матчі проходили на хорошому полі, хоча, воно було трохи твердим, але ж це січень, чого ж тут хотіти. Усі спаринги були рівними, нам було цікаво грати проти українців, сподіваємося, що приїдемо сюди знову».

Источник — ФК Карпаты

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