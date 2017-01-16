Гвардиола подавился «ирисками», Ибрагимович спас Манчестер Юнайтед

© juanmata8.com. Златан Ибрагимович, Хуан Мата и Поль Погба

Хет-трик Кейна уничтожил «Вест Бромвич»

23-летний форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн смачно заткнул рот критикам, своим хет-триком фактически уничтожив далеко не самый слабый в Англии «Вест Бромвич».

В этой встрече все было против «дроздов» – и озарение Кейна, и автогол Маколи… Особенно классным получился второй гол Гарри, забитый на 77-й минуте встречи. Получив точную передачу с правого фланга, он отправил мяч в сетку отменным ударом боковыми ножницами.

«Тоттенхэм» одержал шестую подряд победу в чемпионате и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Шпоры» нашли свой игровой ритм, соперникам будет очень непросто справиться с набравшей ход командой.

«Тоттенхэм» – «Вест Бромвич» – 4:0 (ВИДЕО)

Голы: Кейн, 12, 77, 82, Маколи, 26, автогол

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген (Дэвис, 64), Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 83), Роуз, Эриксен, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 90).

«Вест Бромвич»: Фостер – Доусон, Маколи, Ольссон, Брант (Макклейн, 54), Флетчер, Якоб, Шадли (Робсон-Кану, 62), Моррисон, Филлипс (Филд, 90), Рондон.

Предупреждения: Ольссон (64), Маколи (70)

Щедрый «Суонси» помог «Арсеналу» автоголами

Лондонский «Арсенал» без проблем разнес на клочки аутсайдера АПЛ – «Суонси». Соперники «канониров» подтвердили, что не зря занимают последнее место в турнирной таблице и, вполне вероятно, следующий сезон проведут не в высшей лиге, а в уютном Чемпионшипе.

Причем хозяева сами серьезно облегчили задачу подопечным Арсена Венгера, отправив в свои ворота ровно половину из забитых в матче мячей. Со знаком «минус» отличились Корк и Нотон. Стоит отметить, что ворота «Суонси» в этом матче защищал Лукаш Фабиански, который с 2007-го до 2014-го года выступал как раз за «Арсенал».

В любом случае, «Арсенал» добыл очень важную победу, позволившую ему подняться на четвертую строчку турнирной таблицы.

«Суонси» – «Арсенал» – 0:4 (ВИДЕО)

Голы: Жиру, 37, Корк, 54, автогол, Нотон, 67, автогол, Санчес, 73

«Суонси»: Фабиански, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Ки Сон Ен, Корк (Макберни, 71), Дайер (Фер, 55), Сигурдссон, Раутледж, Льоренте (Бастон, 70).

«Арсенал»: Чех, Габриэл, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Ивоби, Озил (Перес, 79), Санчес (Уэлбек, 79), Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60).

Предупреждения: Ки Сон Ен (43), Фер (78)

Дубль Алонсо не оставил «лисам» шансов

Мало кто верил в успех «Лестера» в противостоянии с машиной по имени «Челси». Сказка прошлого сезона осталась позади, начались суровые будни, в которых «Лестер», честно говоря, не блещет.

Еще и отсутствовал лидер «лис» Рияд Марез, уехавший на Кубок африканский наций в составе сборной команды Алжира. А без него действия в атаке у «Лестера» совсем не клеились, «Челси» оборонялся мощно и уверенно.

Героем матча стал 26-летний полузащитник «аристократов» Маркос Алонсо. Воспитанник мадридского «Реала» отметился дублем, по сути, сняв вопросы о победителе матча. Второй гол залетел в ворота не без помощи рикошета, но везло в этот день сильнейшим. Точку в поединке поставил Педро, головой отправивший мяч в сетку после навеса Виллиана.

«Челси» легко отошел от поражения от «Тоттенхэма» в прошлом туре и готов начать свою новую победную серию (прошлая насчитывала 13 матчей). Насколько длинной она окажется? «Лестеру» же такими темпами скоро придется думать о сохранении прописки в АПЛ. Заслуги заслугами, а без набранных очков далеко не уедешь.

«Лестер» – «Челси» – 0:3 (ВИДЕО)

Голы: Алонсо, 6, 51, Педро, 71

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Хут (Окадзаки, 60), Фукс, Олбрайтон (Симпсон, 77), Дринкуотер, Ндиди, Менди, Чилуэлл, Муса (Грэй, 71), Варди.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Батшуайи, 84), Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84).

Предупреждение: Фукс (51)

Гвардиола подавился «ирисками»

Не все конфеты одинаково вкусны и полезны. По крайней мере, для главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, который, похоже скоро начнет ненавидеть «ириски», если еще не начал. Успех «Эвертона» не стал сенсацией, но счет! Давненько «горожан» так не умывали!

Примечательно, что третий и четвертый голы забили, соответственно, 18-летний Том Дэвис (на фото справа) и 19-летний Адемола Лукман (на фото слева). И если Дэвис – воспитанник «Эвертона», кровь от крови и плоть от плоти ливерпульского клуба, то Лукман подписал контракт с «ирисками» только 5-го января. Причем перешел в «Эвертон» Лукман из клуба английской Первой лиги «Чарльтона», из третьего по силе дивизиона. Фантастический дебют молодого игрока, совсем недавно выступавшего на совершенно ином уровне.

«Это тяжелое поражение для моих игроков… Мы ведем игру, создаём моменты, но не можем довести дело до конца», – недоумевал Гвардиола после матча. «Манчестер Сити» потерпел четвертое поражение в восьми последних матчах АПЛ, что никак не вписывается в планы амбициозного клуба. Пепу пора срочно что-то менять в игре команды, ведь «горожане» уже вылетели из топ-4, а, учитывая сумасшедшую конкуренцию, вернуться туда будет непросто.

«Эвертон» – «Манчестер Сити» – 4:0 (ВИДЕО)

Голы: Лукаку, 34, Миральяс, 47, Дэвис, 79, Лукман, 90

«Эвертон»: Роблес, Холгейт, Уильямс, Фунес Мори, Коулмэн, Дэвис, Бэрри (Маккарти, 74), Бейнс, Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку.

«Манчестер Сити»: Браво, Санья, Отаменди, Стоунз, Клиши, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Стерлинг, Сильва, де Брюйне, Агуэро.

Предупреждения: Холгейт (55), Сильва (75), Лукаку (90), Отаменди (90)

Ибрагимович спас «МЮ» от поражения

В центральном матче 21-го тура лучше смотрелись хозяева. Жозе Моуриньо сумел хорошо настроить своих подопечных. Но на 27-й минуте Поль Погба после верховой подачи сыграл рукой в своей штрафной, привезя несомненный пенальти, четко реализованный Милнером.

Нельзя сказать, что у «красных дьяволов» было слишком уж много моментов, но у «Ливерпуля» шансов удвоить счет было и того меньше. Разве что можно вспомнить удар Коутиньо во втором тайме, который парировал Давид де Хеа. У «МЮ» же активничал Мхитарян, да и вся команда двигалась довольно быстро, вот только ликвидировать отставание в счете все никак не удавалось.

Выручил команду Златан Ибрагимович. 35-летний шведский форвард удачно подставил голову под навес Валенсии и принес своей команде очень важную ничью. Справедливости ради стоит отметить, что в начале этой голевой комбинации судьи не зафиксировали офсайд у того же Валенсии.

Вся борьба в АПЛ впереди, напряжение будет нарастать с каждым туром. А Ибрагимович еще забьет. И не раз. Талант у человека такой – голы забивать…

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1 (ВИДЕО)

Голы: Ибрагимович, 84 – Милнер, 27, с пенальти

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан (Феллайни, 76), Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль (Мата, 65).

«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнолд, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61), Лаллана.

Предупреждения: Ловрен (31), Вейналдум (61), Эррера (90), Фирмино (90)

Все результаты 20-го тура:

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Джейми СТИВЕНС

Источник — Sport.ua

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