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КАН-2017. Кот-д'Ивуар расписал ничью с Того

Состоялся первый поединок в группе С

  • 16.01.2017 20:22
  • 401 просмотров
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eurosport.co.uk
© eurosport.co.uk

На Кубке африканских наций прошел первый поединок в группе С. Сборные Кот-д’Ивуара и Того не определили сильнейшего.

Кубок африканских наций.

Группа С. 1-й тур.

Кот-д'Ивуар – Того – 0:0

Кот-д'Ивуар: Гбохуо, Траоре Адама, Байи, Серж, Орье, Ди, Кесси, Сери (Дюкур 65’), Заха (Бони 70’), Коджия (Градель 83’), Калу.

Того: Агасса, Дьене, Уро-Акорико, Доссеви (Агбеньядан 87’), Айте, Ромао, Лалавеле, Лаба (Акакпо 83’), Бебу, Адебайор (Букари 89’), Гакпе.


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Источник — Sport.ua

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