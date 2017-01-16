На Кубке африканских наций прошел первый поединок в группе С. Сборные Кот-д’Ивуара и Того не определили сильнейшего.
Кубок африканских наций.
Группа С. 1-й тур.
Кот-д'Ивуар – Того – 0:0
Кот-д'Ивуар: Гбохуо, Траоре Адама, Байи, Серж, Орье, Ди, Кесси, Сери (Дюкур 65’), Заха (Бони 70’), Коджия (Градель 83’), Калу.
Того: Агасса, Дьене, Уро-Акорико, Доссеви (Агбеньядан 87’), Айте, Ромао, Лалавеле, Лаба (Акакпо 83’), Бебу, Адебайор (Букари 89’), Гакпе.
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Источник — Sport.ua
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