Украинские ветераны заняли второе место на международном турнире

Сборная Украины среди ветеранов заняла второе место на турнире памяти функционера УЕФА Давида Петриашвили, который состоялся в Тбилиси.
За Украину выступили: Мирон Маркевич, Сергей Нагорняк, Владимир Езерский, Эдуард Цихмейструк и другие. Главным тренером команды был Анатолий Демьяненко.
В полуфинале сборная Украины победила Турцию (3:1), а в финале уступила Польше (7:4).
Источник — Трибуна
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