Украинские ветераны заняли второе место на международном турнире

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Гладкий заинтересовал лидера чемпионата Турции 21:24 — Pavel Yakimovich ну, на вскидку, что мы знаем о башкасекир - за 2 матча счет против кротов - 4-1, притом 2 турки з... 21:10 — Алексей Никитенко Думаю саша поможет истамбулу бешикшикакашу остаться в пятерке! 21:07 — wwowa напевно план по дерево заготівлі у них горить раз на гладкого націлилися )))0

Шальке нашел замену Коноплянке 21:24 — Александр Каспарайтис Полтавская Ворскла это его реальный уровень,он а Шальке никакой,просто надо больше работать и мен... 21:00 — Footbolboy Наши футболисты не привыкли регулярно напрягаться, поэтому им тяжело за пределами Украины.

Ребров взял 29 футболистов на первый сбор 21:22 — FidanFCCO А всё прочитал,что он и ни туды и не сюды,а зря без практики плохо будет 21:20 — FidanFCCO А Калитвинцева нет,значит по ходу до лета в Черноморце будет играть