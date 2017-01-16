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Украинские ветераны заняли второе место на международном турнире

Команда Анатолия Демьяненко приняла участие в турнире памяти Давида Петриашвили

  • 16.01.2017 19:45
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Украинские ветераны заняли второе место на международном турнире

Сборная Украины среди ветеранов заняла второе место на турнире памяти функционера УЕФА Давида Петриашвили, который состоялся в Тбилиси.

За Украину выступили: Мирон Маркевич, Сергей Нагорняк, Владимир Езерский, Эдуард Цихмейструк и другие. Главным тренером команды был Анатолий Демьяненко. 

В полуфинале сборная Украины победила Турцию (3:1), а в финале уступила Польше (7:4).

Источник — Трибуна

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