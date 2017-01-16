Карпаты в Турции: тренировка под аккомпанемент молний

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З самого ранку четвертого дня перебування карпатівців на турецьких зборах, стало ясно, що перше тренування буде доволі складним. І справа не так в дрібному дощі, який пронизував навколишню територію із сірих хмар, а в поривчастому вітрі, що ніяк не припинявся.

Уже на самих полях, де займаються «зелено-білі» хтось з воротарів спробував вибити м’яча, але круглий буквально завис у повітрі й покірно повернувся до кіпера, наче бумеранг. Та це були лише квіточки. Наприкінці заняття небо над полями стало фіолетовим і вже виднілися блискавиці, що супроводжувалися розкатами грому.

Олег Дулуб дуже вчасно дав фінальний свисток – відразу після нього почалася злива, а за мить повітря розкололося від неймовірної сили вибуху. Організатори зборів сказали, що блискавка влучила в море – від того і така сила звуку. Мало того, що у вухах дзвеніло, треба було придумати, як добігти до готелю. Але й тут гіди заспокоїли, мовляв, усі вишки обладнані громовідводами.

Команда сховалася в адміністративному приміщенні, але тепер вже не від дощу, а від граду, розміром з лісовий горіх, який за кілька секунд засипав декоративні пальми та модрини. На щастя, негода досить швидко припинилася – до своїх номерів карпатівці дійшли спокійно.

Источник — ФК Карпаты

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