Украинец Максим Белый на просмотре в Анжи

© ФК Заря. Максим Белый

26-летний украинский защитник Максим Белый находится на просмотре в «Анжи».

Последним клубом украинца был «Хайдук», с которым он расторг контракт в сентябре. Осенью Белый находился на просмотре в «Заре», но не смог договориться с луганским клубом по условиям контракта. Футболист выступал за «Зарю» в 2011-2015 годах.

Ранее сообщалось, что украинцы Денис Дедечко и Алексей Антонов отправились на сборы с «Анжи». После первой части сезона махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник — Трибуна

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