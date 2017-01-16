Калитвинцев не вернется в Черноморец

© ФК Черноморец. Владислав Калитвинцев

Одесский «Черноморец» вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части чемпионата.

Команда Александра Бабича недосчиталась перешедших в «Карпаты» Евгения Боровика и Артема Филимонова, а также вернувшегося в расположение «Динамо» Владислава Калитвинцева.

Последний, несмотря на то, что не поехал на сборы с командой Сергея Реброва, в Одессу не вернется. Через полгода у Калитвинцева заканчивается контракт с «Динамо», и сейчас он занят в Киеве вопросом своей дальнейшей карьеры.

Источник — MatchDay

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