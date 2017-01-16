Сборная Украины U-16 с поражения стартовала на Кубке Эгейского моря

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Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 16 років невдало зіграла у дебютному матчі на щорічному міжнародному турнірі «Кубок Егейського моря», який стартував у Туреччині. Команда Олега Кузнецова поступилася з мінімальним рахунком одноліткам з Греції – 0:1.



Українській збірній, яка вже учотирнадцяте бере участь у престижних змаганнях і є рекордсменом за цим показником серед усіх команд-гостей, належало провести першу зустріч групового турніру із командою Словаччини. Але, зважаючи на несподівану відмову словаків від участі у турнірі, протистояти українцям у дебютній грі довелося збірній Греції.



Перший тайм пройшов за рівної гри, обидва колективи були в очікуванні першого голу, який дозволив би учасникам ї зустрічі діяти розкутіше. Забитий м’яч стався перед самою перервою: на 38-й хвилині Александропулос влучним ударом після стандарту вивів свою команду вперед.



Після перерви українські футболісти значно додали у комбінаційних діях, але «синьо-жовтим» не щастило під час завершення атак. Наприкінці зустрічі ще й арбітр не зарахував взяття воріт грецької команди, коли нашим хлопцям вдалося результативно завершити командні дії на половині поля суперників.



Вже завтра збірній 16-річних у поєдинку із чорногорцями необхідно буде доводити, що їх претензії на більш успішний виступ у цих змаганнях не є марними.



Кубок Егейського моря



Україна – Греція – 0:1

Гол: Александропулос (38)



Україна: Трубін – Снісар, Ауссі (к), Данилюк, Якуба, Матвєєв, Мельничук (Вояновський, 41), Біблик (Білич, 41), Мудрик (Хижняк, 46), Сікан, Підручний

Греція: Мандас – Александропулос (Георгантіс, 61), Вракас (Цаніс, 70), Годзаманідіс (к), Досіс (Карагіанніс, 41), Тиманіс (Оркас, 41), Теодоропулос, Ліавас (Арванітіс, 41), Маврудіс, Мартініс, Серпезіс (Стаматіс, 70)

Попередження: Арванітіс (42), Маврудіс (54)

Источник — Федерация футбола Украины

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