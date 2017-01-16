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Ровно в 9:00 чартерный рейс номер 7737, следующий по маршруту Киев – Малага, поднялся в небо над аэропортом «Борисполь».

Полет длился четыре с лишним часа, и в начале первого по местному времени (разница с киевским составляет один час), самолет сделал круг над живописным побережьем Коста-дель-Соль и приземлился в международном аэропорту Малаги, встретившей «бело-синюю» делегацию солнечной погодой.

Время в полете футболисты провели традиционно – книги, музыка и фильмы на смартфонах и планшетах, многие как обычно, отдали предпочтение сну, ведь подъем был довольно ранний, большинство же игроков живо общались со своими друзьями после разлуки, связанной с отпуском.

В аэропорту Малаги делегацию уже ждал Кристиан Маховски, который вместе с первой командой отправился в отель Westin La Quinta. В свою очередь, организационными моментами динамовской молодежки в ближайшие две недели будет заниматься коллега Кристиана Стюарт, который сопровождал команду в Gran Hotel Benahavis.

Молодежка отправилась в Испанию из Киева в полном составе, а первая команда воссоединилась уже в отеле, где к партнерам по команде присоединились легионеры – Домагой Вида, Дерлис Гонсалес, Виторину Антунеш и Жуниор Мораэс.

В программе обеих команд после прилета значится обед, отдых и вечерняя тренировка.

Источник — ФК Динамо Киев

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