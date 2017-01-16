Шальке нашел замену Коноплянке

Гельзенкирхенский «Шальке» нацелился на 29-летнего итальянского полузащитника «Вольфсбурга» Даниэля Калиджури.
Калиджури может стать заменой украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, чей контракт немцы могут выкупить у «Севильи» за €12,5 миллионов. По прошествии половины сезона в «Шальке» считают, что цена за украинца слишком высока.
В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 20 игр во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Калиджури сыграл за «Вольфсбург» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Ориентировочная цена футболиста составляет €6,5 миллионов.
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---Конечно жаль Женю,но пора задуматься и самому больше тренироваться а не сельфить.
---Смотрел матчи,он конечно очень не дорабатывает,сделает рывок,а потом ощущение что выдыхает от такого забега,похожа на задышку. Наверное с физикой большие проблемы.
---Но были и прекрасные матчи.
---Как по мне,то Жени полноценно так и не давали шанса раскрыться.Очень грустно,и при чем тогда такое будет мнение складываться на всех наших украинских игроков.
---Лужному нужно организовать цент по реабилитации игроков к западным клубам,он бы их точно поставил на правильный путь.
---Посмотришь сколько Хорватов,Сербов,Африканцев в чемпионатах,а их чемпионаты намного слабее наших.Но почему так.Может ленивые стают при переходах или звездочку поймали.
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