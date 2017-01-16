Шальке нашел замену Коноплянке

© kicker.de. Даниэль Калиджури

Гельзенкирхенский «Шальке» нацелился на 29-летнего итальянского полузащитника «Вольфсбурга» Даниэля Калиджури.

Калиджури может стать заменой украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, чей контракт немцы могут выкупить у «Севильи» за €12,5 миллионов. По прошествии половины сезона в «Шальке» считают, что цена за украинца слишком высока.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 20 игр во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Калиджури сыграл за «Вольфсбург» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Ориентировочная цена футболиста составляет €6,5 миллионов.

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