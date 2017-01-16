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Шальке нашел замену Коноплянке

Немецкий клуб интересуется игроком «Вольфсбурга» Даниэлем Калиджури

  • 16.01.2017 17:58
  • 5608 просмотров
  • 5 комментария
Метки
kicker.de. Даниэль Калиджури
© kicker.de. Даниэль Калиджури

Гельзенкирхенский «Шальке» нацелился на 29-летнего итальянского полузащитника «Вольфсбурга» Даниэля Калиджури.

Калиджури может стать заменой украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки, чей контракт немцы могут выкупить у «Севильи» за €12,5 миллионов. По прошествии половины сезона в «Шальке» считают, что цена за украинца слишком высока.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шальке» 20 игр во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Калиджури сыграл за «Вольфсбург» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Ориентировочная цена футболиста составляет €6,5 миллионов.

Источник — Bild

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Комментарии
    Иван Бестужев
      Иван Бестужев, 16.01.2017 18:22
    -5
    ПАОК, Турція???????????
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    ViperMX
      ViperMX, 16.01.2017 18:30
    +9
    У Коноплянки статистика явно лучше, и думаю он будет в следующем сезоне прибавлять.
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    Олег Кравчук
      Олег Кравчук, 16.01.2017 18:59
    -4
    Замену,зачем? Он же отлично играет,тренер лох!
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    eyedy01
      eyedy01, 16.01.2017 19:31
    +4
    причем тут тренер ? как показывает практика, в большинстве решает руководство клуба нужно пониамть, что это немцы которые к деньгам отосятся очень скурпулёзно и если за трансфер просят солидные деньги то далеко не факт, что они с ними расстанутся, лишь только в редких случаях если у руля команды именитый тренер и он замолвит слово за игрока тогда его оставят и выкупят полностью. В любом случае, хотелось бы наблюдать за Женей и дальше в Шальке только начал набирать ход.
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    mtitan72
    online
      mtitan72, 16.01.2017 19:39
    +1
    Олег Кравчук, 16.01.2017 18:59
    Замену,зачем? Он же отлично играет,тренер лох!
    ---Ну да в Севилье -лох(который не чего не достиг в Европе) в Шальке также-лох.Но почему так,наверное европейский сговор по Коноплянке.
    ---Конечно жаль Женю,но пора задуматься и самому больше тренироваться а не сельфить.
    ---Смотрел матчи,он конечно очень не дорабатывает,сделает рывок,а потом ощущение что выдыхает от такого забега,похожа на задышку. Наверное с физикой большие проблемы.
    ---Но были и прекрасные матчи.
    ---Как по мне,то Жени полноценно так и не давали шанса раскрыться.Очень грустно,и при чем тогда такое будет мнение складываться на всех наших украинских игроков.
    ---Лужному нужно организовать цент по реабилитации игроков к западным клубам,он бы их точно поставил на правильный путь.
    ---Посмотришь сколько Хорватов,Сербов,Африканцев в чемпионатах,а их чемпионаты намного слабее наших.Но почему так.Может ленивые стают при переходах или звездочку поймали.
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