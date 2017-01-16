Сборная Украины U-17 проиграла Литве

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16 січня юнацька збірна Україна U-17 провела свій перший матч на «Кубку розвитку-2017 у Мінську». Матч проти команди Литви U-17 завершився поразкою українців з рахунком 1:2.



Дебют зустрічі виграли литовці, які вдало розпочали гру. Рахунок було відкрито вже на третій хвилині – відзначився Маразас. Перевагу швидко подвоїв Баулін, який забив на 19-й хвилині.



«Синьо-жовті» намагалися відігратися: кілька разів завдавали небезпечних ударів по воротам литовців, однак підопічним Сергія Попова бракувало влучності та везіння.



На початку другого тайму тренери команд вдалися до кількох замін. У литовської команди було ще кілька нагод для взяття воріт Бабічина. Зокрема, арбітр зустрічі призначив вільний удар, який нашим суперникам, на щастя, не вдалося реалізувати.



На полі точилася запекла боротьба до останніх хвилин матчу. Порушення з боку обох суперників змусили рефері показати кілька жовтих карток та видалити гравця збірної Литви Міласіуса, який вийшов на заміну у другій половині зустрічі.



Вже у доданий арбітром час, українцям нарешті вдалося реалізувати нагоду для взяття воріт – гол престижу забив Чмирьов.



Цього ж дня у Мінську проходить матч Групи С між збірними U-17 Грузії та Ізраїлю.



Україна U-17 - Литва U-17 – 1:2

Голи: Чмирьов (80) – Маразас (3), Баулін (19)



Україна U-17: Бабічин – Чмирьов, Кащук, Холод (Ступнік, 77), Назаренко, Рудюк (Бондаренко, 41), Шевцов, Шушко (Тарадуда, 41), Слива, Снурніцин, Титаєвський (Косюк, 57)

Литва U-17: Урбєтіс – Должніков (Кодз, 41), Москус, Раудонюс, Паура, Баулін (Кубілюс, 55), Германовіч, Варейка (Біскус, 41), Узела (Петкевічус, 68), Маразас (Міласіус, 41), Баневікюс (Саткус, 82)

Источник — Федерация футбола Украины

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