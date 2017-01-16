Юрий ПАНЬКИВ: «У Кучука нас ждут непростые сборы»

© ФК Сталь. Юрий Панькив

Вратарь «Стали» Юрий Панькив после выхода из отпуска пообщался с клубной пресс-службой.

- Юрий, как и где вы провели свой отпуск?

- Отпуск – это всегда хорошо. Мы с женой были в далеких теплых краях. Долетели практически до экватора. Были в Таиланде, как следует отдохнули. Сейчас с новыми силами приступаем к работе.

- С кем-то из одноклубников общались во время отпуска?

- Мы отдыхали вместе с семьей Николая Ищенко. С другими одноклубниками были постоянно на связи.

- Как думаете, во время новогодних праздников не набрали лишних килограмм?

- Нет. После отдыха мы во Львове встречались с друзьями каждый день для того, чтобы поиграть в футбол. Из этих ребят можно собрать команду и заявить ее для участия в чемпионате Украины.

- Как вы отнеслись к той новости, что команду возглавит Леонид Кучук?

- Естественно, что мы все знаем Леонида Станиславовича, как тренера. Я с ним работал, правда, недолго. Он максималист и знает, как добиться высокого результата, что очень важно для нашей команды.

- Что вы ожидаете от сборов?

- Я знаю требования Леонида Станиславовича, поэтому уверен, что сборы будут для нас непростыми.

Источник — ФК Сталь Каменское

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