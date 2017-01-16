Пилявский может продолжить карьеру в Турции

© ФК Рубин. Андрей Пилявский

Украинский защитник Андрей Пилявский, чей контракт принадлежит казанскому «Рубину», может оказаться в чемпионате Турции.

Первую половину сезона 2016/2017 футболист провел в полтавской «Ворскле» на правах аренды. Из-за усложнившейся финансовой ситуации в Полтаве, «Ворскла» не стала продлевать аренду, и Андрей покинул команду.

На сборы с «Рубином» футболист не полетел, не было его также и на медосмотре команды. Видимо, в Казани на защитника больше не рассчитывают.

Сейчас агент Андрея занимается поиском вариантов аренды, причем, по словам игрока, существует вариант с турецким клубом, название которого пока не сообщается.

Источник — Sport.ua

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