Пеп ГВАРДИОЛА: «Мы ведем игру, но не можем довести дело до конца»

© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение от «Эвертона» в 21-м туре АПЛ (0:4).

«Конечно, мы должны играть лучше, - сказал наставник «горожан» после матча. – Это тяжёлое поражение для моих игроков. У нас остаётся только неделя на разработку плана действий против следующего соперника АПЛ «Тоттенхэма».

Мы неплохо сыграли в первом тайме и создали достаточно моментов для того, чтобы забить гол. Но мы не смогли реализовать их, соперник воспользовался этим и забил свой гол, а сразу после перерыва – второй. Психологически это трудная ситуация. Уже во многих матчах, начиная с домашней встречи с «Эвертоном», мы ведём игру, создаём моменты, но не можем довести дело до конца.

После двух голов «Эвертон» оборонялся вдевятером, а также эффективно действовал в контратаках. Всё может случиться в последние минуты матча.

В трудные минуты мы должны быть вместе, и я призываю команду сохранять оптимизм. Будем стараться и продолжать бороться за результаты».

Источник — ФК Манчестер Сити

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