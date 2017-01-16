Шальке продал защитника в Истанбул Башакшехир

© ФК Шальке. Джуниор Кайсара

Руководство «Шальке» договорилось с футбольным клубом «Истанбул Башакшехир» о трансфере Джуниора Кайсары. В случае успешного прохождения медобследования в понедельник, переход будет завершен. Детали трансфера клубы предпочли не разглашать.

«Кайсара попросил нас дать разрешение на переход в турецкий клуб, от которого он получил очень хорошее предложение. Мы пошли ему на встречу, поскольку этот трансфер также в интересах «Шальке». Мы благодарим Кайсару за игру и желаем ему всего самого наилучшего», - заявил спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель.

27-летний Кайсара (27 апреля 1989) перешёл в состав «королевских синих» летом 2015 года из «Лудогорца». В составе «Шальке» Кайсара провел 26 матчей в Бундеслиге, четыре в Кубке Германии и 11 в еврокубках (1 гол). В текущем сезоне он провел три матча в Бундеслиге и четыре в еврокубках. Контракт с «Шальке» был рассчитан до 30 июня 2018 года.

Источник — ФК Шальке

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