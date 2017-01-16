Юрий ВЕРНИДУБ: «Наше самое слабое место – позиция форварда»

© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб ответил на вопросы корреспондента пресс-службы после выхода команды из отпуска.

- Сегодня собралась команда, но некоторых игроков в строю мы не увидели и попросим вас прояснить ситуацию…

- В первую очередь, отсутствует Александр Караваев. Я рад за него, что он уже успел выйти на замену в матче чемпионата Турции. Нет Миши Сивакова. Возможно, он нашёл себе другой клуб. На протяжении нескольких дней я буду знать точно. Нет Рафаэля Форстера и Паулиньо. Они отпросились и я разрешил им приехать на один день позже. Нет Никиты Каменюки. Он работает по своему графику. Приедет 20-21 числа и отправится с нами на сборы. Будет проводить там полное восстановление под присмотром докторов и тренеров по физподготовке. Как вы знаете, покинули нас Женя Ткачук и Ярослав Квасов.

- Каковы дальнейшие планы команды?

- Пока что, как и планировали, работаем в Запорожье. Будет аэробика, работа в тренажёрном зале, беговая работа, если позволит погода. Поработаем и над техникой. Сегодня и завтра в одноразовом режиме. С 18-го числа начнём работать в двухразовом режиме. 23-го января с утра проведём тренировку. У ребят будет полтора дня отдыха и 25-го числа ночью улетим в Турцию.

- Какова дальнейшая судьба Григория Ярмаша?

- Договорились о том, что ещё на полгода продлим контракт до конца чемпионата, а потом будем привлекать его к тренерскому штабу. За этот период он возможно поступит и будет учиться на тренерских курсах.

- Сегодня мы увидели на сборах команды Диму Луканова. Как оцените его физические кондиции?

- Сложно ответить на этот вопрос. Период восстановления ещё не закончен. Дима очень много времени пропустил. Доктора с ним поговорят, посмотрят и потом у меня будет полная информация.

- Кроме него на сборах мы увидели двух представителей из Ю-19: Владислава Сандрак-Винницкого и Егора Шалфеева…

- Они начнут работать с нами. Думаю, отправятся с нами и в Турцию. А дальше будет видно, как проявят себя. Плюс, Михаил Шершень тоже работает с нами. Потом уже будем определяться.

- В отсутствие Михаила Сивакова и Александра Караваева кого вы видите на их позициях?

- Вопрос находится в стадии решения. Возможно, на днях подъедет центральный защитник. Проведём переговоры. Должны подъехать два крайних атакующих полузащитника. Пока фамилий говорить не буду. Когда появятся – скажу детальнее. Приехал Гегам Кадимян, который сегодня отсутствовал и поехал получать экипировку. Он полетит с нами на сборы. Всё-таки, у нас место форварда – самое слабое. Пытаемся выбрать. Не зря берём молодого нашего украинского футболиста – это Владислав Сандрак-Винницкий, который, надеюсь, проявит себя очень хорошо и появится конкуренция. Может быть, он сможет доказать, что, хоть и молодой, но лучше других. Дверь у нас для молодёжи всегда открыта. Кто сильнее, те и будут играть.

- Вы планировали ехать на стажировку зимой, называя, как предпочтение, несколько клубов английской Премьер-лиги?

- У меня был вариант поехать на стажировку, но мне он не подошёл, так как временные рамки у него были с 14-го по 21-е января, а наша команда собиралась 16-го числа, а я не смог бы быть в отъезде в это время.

- Время бежит и уже через два года будет десять лет, как вы в «Заре». Хотелось бы вам стать луганским Алексом Фергюсоном?

- Давайте доживём (улыбается). Не знаю, что будет завтра и так далеко не заглядываю, но если это и произойдёт, то почему нет. Считаю, когда человек очень долгое время находится на своём рабочем месте – это только плюс, как, непосредственно, ему, так и клубу в целом. Значит, он достойно работает и приносит пользу.

Источник — ФК Заря

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