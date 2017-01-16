Эден АЗАР: «Я не смотрю на статистику и голы»

© ФК Челси. Эден Азар

Эден Азар, чья блестящая форма сыграла большую роль в том, что команда возглавляет АПЛ, дал эксклюзивное интервью клубному журналу «Челси».

Бельгиец делится мнением о рекордной победной серии клуба, размышляет о том, как складывается сезон, а также говорит о секретах своей психологии и о целях, которые он ставит перед собой всякий раз, когда надевает «синюю» футболку.

«Для меня футбол заключается в одном: я выхожу на поле и стараюсь получить удовольствие от игры, — говорит бельгиец журналу «Челси». — Я не смотрю на статистику, на голы, я просто хочу выйти на поле».

«Я предпочитаю победить 5:0 и провести выдающийся матч, не забив и не сделав голевых передач, нежели провести невыразительную игру, в которой я забью 2 мяча, а мы победим со счётом 2:0».

«В футболе всё просто — ты должен побеждать, поэтому я выхожу на поле, стараюсь максимально выкладываться и делать болельщиков счастливыми».

«Я поэтому и играю в футбол — ради удовольствия от игры и в том числе для фанатов. Это похоже на то, как если бы я пошел в кино или на спектакль. Если я туда иду, я хочу быть счастлив. Для меня важно, чтобы все фанаты, которые приходят на игру, был довольны, поэтому моя работа заключается в том, чтобы приносить им эти эмоции, и в каждой игре я стараюсь делать это».

Совсем недавно «Челси» провёл редкий матч, в котором Азару и его партнёрам по команде, к сожалению, не удалось сделать фанатов «синих» счастливыми. Но бельгиец отказывается заострять на этом внимание и объясняет свою реакцию.

«У нас хорошая система игры, мои партнёры успешно справляются со своей работой. В этом сезоне каждый футболист в команде демонстрирует высочайший уровень игры, если не считать матч с «Тоттенхэмом», но мы не можем побеждать во всех матчах».

«Нам нравится играть с новой схемой. У нас нет поводов расстраиваться после поражения от «Тоттенхэма», потому что футбол так устроен, что ты не можешь выигрывать каждый матч. Два года назад мы уступили на их поле со счётом 3:5, а завершили сезон в ранге чемпионов. Поэтому, надеюсь, в нынешнем сезоне произойдет то же самое. Посмотрим. Нам предстоит провести ещё много матчей, но мы готовы к борьбе».

Источник — ФК Челси

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