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Бавария продлила контракт с Роббеном

Новое соглашение с голландским футболистом действительно до лета 2018-го года

  • 16.01.2017 16:45
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ФК Бавария
© ФК Бавария

«Бавария» досрочно продлила контракт с 32-летним голландским вингером Арьеном Роббеном. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года. Об этом руководством клуба договорилось с Арьеном Роббеном и его агентом Хансом Роббеном.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге: «Арьен на своей позиции один из лучших в мире. Он в «Баварии» уже почти восемь лет и за это время стал важной частью нашего клуба. Мы рады, что он будет еще год выступать в футболке «Баварии».

Арьен Роббен: «Я счастлив, что еще год буду играть в «Баварии». Этот клуб относится к лучшим в мире. Мюнхен для меня и моей семьи стал второй родиной. Я хочу продолжать играть на топ-уровне и завоевать как можно больше титулов».

Заместитель председателя правления «Баварии» Ян-Кристиан Дреезен: «Переговоры с Арьеном и его отцом проходили в приятной дружеской атмосфере. Мы нашли взаимовыгодное решение для продолжения нашего сотрудничества».

Арьен Роббен перешел в «Баварию» в 2009-м году из мадридского «Реала». За это время вместе с «Баварией» он выиграл Клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, пять чемпионатов Германии и четыре Кубка Германии. В чемпионате Германии Роббен провел 152 матча (82 гола), в Кубке Германии 23 матча (14 голов), в Лиге чемпионов 53 матча (21 гол). Свой возможно самый важный мяч в футболке «Баварии» Роббен забил в ворота «Боруссии» Дортмунд в финале Лиги чемпионов 2013 года.

Источник — ФК Бавария

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