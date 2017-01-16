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Заря рискует потерять Сивакова

Белорусский защитник может продолжить карьеру в другом клубе

  • 16.01.2017 16:40
  • 1585 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Заря. Михаил Сиваков
© ФК Заря. Михаил Сиваков

28-летний белорусский защитник «Зари» Михаил Сиваков может продолжить карьеру в другом клубе. Футболист не прибыл на сбор луганской команды, который стартовал в понедельник в Запорожье.

«Нет Михаила Сивакова. Возможно, он нашел себе другой клуб. Я пока точно не могу сказать, точно знать мы будем через несколько дней», – отметил главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб, не уточнив, о каком именно клубе идет речь.  

Сиваков защищает цвета «Зари» с июня 2015-го года. В текущем сезоне он провел за луганский клуб 20 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Контракт Сивакова с «Зарей» рассчитан до лета 2017-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €900 тысяч.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 16.01.2017 17:01
    +4
    Ну не самый надежный футболист. Зачастую привозит. Так что если найдут замену пусть и помоложе но перспективней то потеря не будет ощущаться
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    kalistpatovi4
      kalistpatovi4, 16.01.2017 17:27
    -1
    Vadim Kuzmenko, 16.01.2017 17:01
    Ну не самый надежный футболист. Зачастую привозит. Так что если найдут замену пусть и помоложе но перспективней то потеря не будет ощущаться
    Привозит потому что он последний и ошибка его дорогого стоит. Это не в атаке, где можно делать кучу ошибок и быть звездой.
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    Артем Ильичев
    online
    Артем Ильичев, 16.01.2017 18:03
    0
    Знатный варивода... но бывало выдавал и хорошие матчи.
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