Заря рискует потерять Сивакова

© ФК Заря. Михаил Сиваков

28-летний белорусский защитник «Зари» Михаил Сиваков может продолжить карьеру в другом клубе. Футболист не прибыл на сбор луганской команды, который стартовал в понедельник в Запорожье.

«Нет Михаила Сивакова. Возможно, он нашел себе другой клуб. Я пока точно не могу сказать, точно знать мы будем через несколько дней», – отметил главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб, не уточнив, о каком именно клубе идет речь.

Сиваков защищает цвета «Зари» с июня 2015-го года. В текущем сезоне он провел за луганский клуб 20 матчей во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Контракт Сивакова с «Зарей» рассчитан до лета 2017-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €900 тысяч.

Источник — Sport.ua

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