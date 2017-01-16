ОФИЦИАЛЬНО: Гегам Кадимян – игрок Зари

© ФК Заря. Гегам Кадимян

Первым новичком «Зари» в 2017-ом году стал экс-игрок львовских «Карпат» Гегам Кадимян. Контракт игрока с луцганским клубом рассчитан на два года.

Досье игрока:

Ф.И.О.: Кадимян Гегам Гагикович.

Дата рождения: 19.10.1992.

Гражданство: Армения.

Амплуа: полузащитник.

Рост: 183 см.

Вес: 81 кг.

Последний клуб: «Карпаты».

Игровой номер: 17.

Гегам Кадимян выступал за харьковский «Арсенал», «Титан» из Армянска, ПФК «Сумы», «Говерла», «Олимпик» и «Карпаты». В марте 2016-го года Гегам дебютировал за сборную Армении, за которую провёл 2 матча.

За свой экс-клуб львовские «Карпаты» Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но не забивал. В общей сложности, в сезоне 2016/17 на счету игрока 268 сыгранных минут в Премьер-лиге.

Играя в «Олимпике», он провёл 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.