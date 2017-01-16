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ОФИЦИАЛЬНО: Гегам Кадимян – игрок Зари

Армянский полузащитник продолжит карьеру в луганском клубе

  • 16.01.2017 16:22
  • 696 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Заря. Гегам Кадимян
© ФК Заря. Гегам Кадимян

Первым новичком «Зари» в 2017-ом году стал экс-игрок львовских «Карпат» Гегам Кадимян. Контракт игрока с луцганским клубом рассчитан на два года.

Досье игрока:

Ф.И.О.: Кадимян Гегам Гагикович.
Дата рождения: 19.10.1992.
Гражданство: Армения.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 183 см.
Вес: 81 кг.
Последний клуб: «Карпаты».
Игровой номер: 17.

Гегам Кадимян выступал за харьковский «Арсенал», «Титан» из Армянска, ПФК «Сумы», «Говерла», «Олимпик» и «Карпаты». В марте 2016-го года Гегам дебютировал за сборную Армении, за которую провёл 2 матча.

За свой экс-клуб львовские «Карпаты» Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но не забивал. В общей сложности, в сезоне 2016/17 на счету игрока 268 сыгранных минут в Премьер-лиге.

Играя в «Олимпике», он провёл 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    madbelk
      madbelk, 16.01.2017 16:30
    +1
    "Контракт игрока с ЛУЦганским клубом рассчитан на два года." (с)
    Топливо для пепелаца? Символичненько

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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 16.01.2017 16:34
    0
    А сума трансферу яка, чи вільним агентом прийшов? Карпати, схоже, вирішили зрубати капусти по-дорослому.... Димінський всіх розпрордасть, - весною гратиме знову Ю-19.... Б.Лещука теж... що, задурно відпустили?... Новини на рівні бульварного журналу... Я з офіційних сайтів можу побачити, хто прийшов-пішов... Де інсайдерська інформація??? де інтерв'ю агентів???
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