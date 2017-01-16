ОФИЦИАЛЬНО: Гегам Кадимян – игрок Зари

Первым новичком «Зари» в 2017-ом году стал экс-игрок львовских «Карпат» Гегам Кадимян. Контракт игрока с луцганским клубом рассчитан на два года.
Досье игрока:
Ф.И.О.: Кадимян Гегам Гагикович.
Дата рождения: 19.10.1992.
Гражданство: Армения.
Амплуа: полузащитник.
Рост: 183 см.
Вес: 81 кг.
Последний клуб: «Карпаты».
Игровой номер: 17.
Гегам Кадимян выступал за харьковский «Арсенал», «Титан» из Армянска, ПФК «Сумы», «Говерла», «Олимпик» и «Карпаты». В марте 2016-го года Гегам дебютировал за сборную Армении, за которую провёл 2 матча.
За свой экс-клуб львовские «Карпаты» Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но не забивал. В общей сложности, в сезоне 2016/17 на счету игрока 268 сыгранных минут в Премьер-лиге.
Играя в «Олимпике», он провёл 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.
Источник — ФК Заря
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