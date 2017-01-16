Антонио КОНТЕ: «Я доверяю всем своим игрокам»

© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте высоко оценил взаимоотношения с болельщиками и призвал каждого в клубе продолжать совместно работать.

Болельщики скандировали имя Конте во время субботнего матча с «Лестером», в котором «Челси» разгромил соперника со счётом 3:0. После финального свистка итальянец разделил радость победы с фанатами, подчеркнув свою связь с ними.

«С первого дня в клубе у меня сложились особые отношения с фанатами, — говорит главный тренер «синих». — Помню, что на моей первой игре они развернули флаг, итальянский флаг».

«Это просто здорово, когда есть такие прочные отношения. Думаю, я демонстрирую это в каждой игре, и, полагаю, они ценят это».

«Я надеюсь продолжать в том же духе, потому что всегда важно сохранять единство — с командой, с игроками, с болельщиками, с клубом, для меня и для моего тренерского штаба. Важно продолжать работать вместе».

Важная победа в выходные помогла команде сохранить лидирующую позицию в турнирной таблице. Конте также остался доволен тем, в каком стиле «синие» добились этого.

«Мы показали хорошую игру, правильно отреагировали, поскольку не так просто начать побеждать, когда после серии из 13-и побед ты потерпел поражение. Я знаю и понимаю это, поскольку сам был футболистом».

«Очень важен психологический момент, но мы хорошо сыграли в Кубке Англии и в АПЛ. Обыграть очень сложного соперника, который обладает хорошим подбором игроков, которым руководит отличный тренер, всегда непросто. Я очень рад этой победе».

Н'Голо Канте стал ключевым игроком матча с «Лестером». В прошлом сезоне именно игрой на этом стадионе француз сделал себе имя в АПЛ. В концовке встречи, выйдя на замену, компанию на поле ему составили Рубен Лофтус-Чик и Миши Батшуайи.

«Полагаю, нет сомнений в том, что Н'Голо классный игрок, — говорит Конте. — Он показывает блестящий футбол с тех пор, как перешёл в «Челси».

«Не стоит забывать, что тяжело адаптироваться в новой команде. Когда переходишь в топ-команду, где всегда очень высокие требования, иногда давление, оказываемое на тебя, может плохо сказаться на твоей игре. Н'Голо продемонстрировал индивидуальное мастерство и класс. Я рад, что в моей команде есть этот футболист».

«Я доверяю всем своим игрокам. Рубен является очень способным футболистом. Думаю, после того, как Оскар покинул команду, у него будет возможность проявить себя».

«Для Миши также важно продолжать работать в этом ключе, доказывая мне, что он заслуживает играть. У меня нет проблем с тем, чтобы выпускать молодых футболистов на поле».

Источник — ФК Челси

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