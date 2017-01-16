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Ворскла разгромила харьковский Гелиос

За полтавский клуб дебютировал украинский вратарь Богдан Сарнавский

  • 16.01.2017 15:43
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Матч розпочався із серії кутових біля воріт «Геліоса». Утім особливої загрози воротам «Сонячних» футболісти «Ворскли» не створили. Проте вже з перших хвилин підопічні Василя Сачка володіли м’ячем, а відтак й ініціативою у матчі. Перший гол не забарився. Даллку точно віддав праворуч на Сапая, той кинув у прорив Ребенка. Павло влучно прострілив на Владислава Насібуліна (цей крайній півзахисник наразі тренується з «Ворсклою» – прим. авт.) , який і переправив м’яча у ворота гостей – 1:0.

Надалі ж пішов «бойовий» футбол – без моментів, зате з великою кількістю боротьби. Протягом наступних 15 хвилин «Ворскла» мала ще кілька небезпечних моментів, але м’яч щоразу відмовлявся залітати у дальній кут воріт «Геліоса». А ось трохи згодом полтавська команда все ж відправила другий м’яч до сітки воріт суперника. Відзначився Загорулько, влучно пробивши з розвороту  – 2:0.

Тільки після другого голу гості перейшли до рішучих атакувальних дій. Їм вдалося на кілька хвилин закріпитися на половині поля «Ворскли», та завдати кілька ударів у бік воріт полтавців. Утім, це було небезпечно лише умовно. Полтавці ж відповіли небезпечним контрвипадом. Але атака завершилася подвійним офсайдом у «біло-зелених». Та все ж полтавці знайшли можливість забити «у роздягальню», відзначився Євген Зарічнюк. Він опинився на ударній позиції та надіслав кулю у дальній кут. Цього разу футбольний снаряд обрав правильний шлях – 3:0. Тонку передачу в один дотик на Євгена віддав Дмитро Кравченко.    

Початок другого тайму «Ворскла» провела так само активно, як і перший, з єдиною різницею – не вдалося забити швидкий гол. Суперник, здавалося, передчасно капітулював, адже не міг нічого створити в атаці та й в обороні гра не клеїлася. «Ворскла» ж, навпаки, грала у комбінаційний футбол, не зважаючи на трохи слизький газон. Часом це вдавалося, часом – ні.  Принаймні, м’яч постійно був у «Ворскли», тому суперникам вкрай важко було забити хоча б один гол. Саме тому рахунок не змінився до кінця матчу – 3:0. Тож, тренерський штаб, футболісти й уболівальники можуть бути задоволені результатом у дебютному спарингу року.

Товариський матч. 16 січня 2017 року, 12:00 с. Копили, НТБ ФК «Полтава». -5, сонячно.

«Ворскла» – «Геліос» (Харків) – 3:0
Голи: Насібулін (8), Загорулько (27), Зарічнюк (44).

*враховуючи велику кількість замін, в тому числі й не за основними позиціями футболістів, а також цілу низку виконавців, які перебувають на перегляді, ми не публікуємо склади команд у цій перші грі сезону. Зазначимо лише, що в першому таймі ворота ворсклян захищав 21-річний воротар Богдан Сарнавський, а в другій 45-хвилинці його замінив тезка Шуст.

Источник — ФК Ворскла

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