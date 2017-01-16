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Вардан ИСРАЕЛЯН: «Кучук будет полезен и Стали, и украинскому футболу»

Президент каменского клуба считает, что новый тренер заложит прочный фундамент развития команды

  • 16.01.2017 15:13
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ФК Сталь
© ФК Сталь

Президент «Стали» Вардан Исраелян ответил на ряд актуальных вопросов.

- Вардан Михайлович, «Сталь» сейчас является ньюсмейкером. Как возникла идея пригласить в команду Леонида Кучука?
- С Леонидом Станиславовичем я давно знаком. Хорошо знаю его работу по киевскому «Арсеналу». Он тренер, у которого имеются свои мысли, подход к футболу, собственная футбольная философия. Исходя из всего перечисленного, мы решили, что Леонид Кучук будет полезен, как для нашего клуба, так и всего украинского футбола.

- В межсезонье СМИ «сватали» Кучука в различные клубы, тем не менее, он оказался в «Стали». Насколько сложными были переговоры с Леонидом Станиславовичем?
- Есть специалисты, которые являются востребованными. Мы очень долго разговаривали с Леонидом Кучуком на предмет возглавить «Сталь». Я ему объяснил в каком состоянии пребывает клуб. «Сталь» находится на стадии становления и нам необходимо сейчас правильно заложить фундамент для того, чтобы знать куда в дальнейшем будет двигаться клуб. Считаю, что Леонид Станиславович – это тот человек, который сможет выполнить данную задачу.  Этот вывод я делаю исходя из результатов команд, в которых раньше работал Леонид Кучук.

- Какова главная причина расставания с Якобом Галлом?
- Самая главная причина – отсутствие того результата, которого мы ожидали увидеть. Плюс не было видно развития клуба. «Сталь» имеет амбиции и определенные возможности для того, чтобы превратиться в сильный клуб. Теперь все наши надежды мы связываем с Леонидом Кучуком и я очень рад, что он согласился возглавить «Сталь».

- В связи с приходом Леонида Кучука трансферная политика клуба изменится?
- Я всегда говорю о том, что процесс селекции никогда не останавливается. Постоянно в клубах происходят какие-то изменения. В любом случае, последнее слово остается за главным тренером. Мне очень понравилось, что Леонид Кучук, познакомившись с возможностями коллектива, принял решение оставить всех тех футболистов, которые имеются в обойме команды.

- Каковы задачи поставлены перед «Сталью» на этот чемпионат и на более долгосрочный период?
- Самая главная задача, которая сейчас стоит перед командой – заложить надежный фундамент, создать свою философию на долгие годы для дальнейших успехов. Тогда тренеры и игроки будут подбираться только соответствующие нашей философии. А что касается краткосрочных планов, то они просты: радовать болельщиков своей игрой и в каждой встрече стремиться победить.

Источник — ФК Сталь Каменское

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