Шахтер в Испании: под наблюдением со стороны немцев

© ФК Шахтер Донецк

«Горняки» втягиваются в рабочий ритм. Утром «Шахтер» провел двухчасовую тренировку. Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям.

Большой интерес занятия «оранжево-черных» вызвали у представителей юниорской сборной Германии, которая базируется неподалеку и сегодня со стороны наблюдала за тренировкой дончан.

Источник — ФК Шахтер

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