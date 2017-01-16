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Шахтер в Испании: под наблюдением со стороны немцев

«Горняки» продолжают подготовку ко второй части сезона в Ла-Манге

  • 16.01.2017 15:02
  • 1147 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Горняки» втягиваются в рабочий ритм. Утром «Шахтер» провел двухчасовую тренировку. Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям.

Большой интерес занятия «оранжево-черных» вызвали у представителей юниорской сборной Германии, которая базируется неподалеку и сегодня со стороны наблюдала за тренировкой дончан.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 16.01.2017 16:27
    0
    ...кіно і німці.... пардон, шахтар і німці!
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