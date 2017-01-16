Шахтер в Испании: под наблюдением со стороны немцев

«Горняки» втягиваются в рабочий ритм. Утром «Шахтер» провел двухчасовую тренировку. Футболисты начали день с пробежки, а затем уделили внимание разминочным и игровым упражнениям.
Большой интерес занятия «оранжево-черных» вызвали у представителей юниорской сборной Германии, которая базируется неподалеку и сегодня со стороны наблюдала за тренировкой дончан.
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.