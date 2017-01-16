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Юрий БАКАЛОВ: «Работа с Кучуком – три шага вперед в карьере»

Тренер «Стали» Юрий Бакалов рассказал о приглашении в штаб Леонида Кучука в каменском клубе

  • 16.01.2017 14:43
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footballua.tv. Юрий Бакалов
© footballua.tv. Юрий Бакалов

Инициатива приглашения Бакалова в «Сталь» исходила от Леонида Кучука.

«Инициатива моего приглашения в «Сталь» исходила непосредственно от Кучука. Буквально в первые дни нового года от него поступил звоночек. Затем мы встретились, обговорили все нюансы. Для меня все эти события стали отличным подарком как на Новый год, так и на день рождения (сегодня Бакалов празднует 51-летие – прим.).

Я Леонида Станиславовича знаю уже давно, мы вместе работали еще в «Арсенале». Работа с таким специалистом, особенно для меня, в свете простоя в моей тренерской карьере, — это не шаг, а целых 3 шага вперед.

Работы у Кучука хватит всем. В своем первом интервью в качестве наставника «Стали» он уже сказал, что работа у нас будет кипеть все 24 часа в сутки. И это правильно. Так было в «Арсенале», так будет и в «Стали».

А что до обязанностей, то у Станиславовича тренировочный процесс строится так, что больших разграничений по обязанностям нет в принципе, включая массажиста и доктора команды. Возможно, позже я буду больше курировать в «Стали» направления по командам U-19 и U-21. Ну а сейчас весь акцент будет делаться на первой команде.

Восьмое, девятое или десятое место — не для Кучука. Это однозначно. Пока у команды будут шансы добиться улучшения, она будет за них бороться. Есть еще 4 игры первого этапа сезона. «Сталь» будет делать все возможное, чтобы уже в этих поединках улучшить свои показатели.

Насколько справедлива текущая девятая позиция «Стали»? На меня могут обидеться представители бывшего тренерского штаба, но команда занимает именно ту позицию, на которую она наиграла в первой части чемпионата. Хотя по своему потенциалу и по подбору игроков нынешняя «Сталь» железно должна быть в первое шестерке», – сказал Бакалов. 

Источник — Sportarena

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