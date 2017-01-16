Барселона ищет альтернативу Дарио Срне

© ФК Шахтер. Дарио Срна

После возвращения из отпуска 34-летний хорват заявил, что планирует остаться в стане горняков и выполнить свой контракт до конца.

В связи с этим, каталонская «Барселона», которая рассчитывала на Срну как конкурента для Серхи Роберто, планирует срочно перейти к другим кандидатурам возможного усиления состава.

В Барселоне серьезно рассчитывали на согласие Срны, но теперь понимают, что необходимо сосредоточить свои усилия на подписании других футболистов.

Источник — Шахта

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