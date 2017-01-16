Барселона ищет альтернативу Дарио Срне

Дарио Срна отказался покидать «Шахтер» нынешней зимой ради перехода в «Барселону».
После возвращения из отпуска 34-летний хорват заявил, что планирует остаться в стане горняков и выполнить свой контракт до конца.
В связи с этим, каталонская «Барселона», которая рассчитывала на Срну как конкурента для Серхи Роберто, планирует срочно перейти к другим кандидатурам возможного усиления состава.
В Барселоне серьезно рассчитывали на согласие Срны, но теперь понимают, что необходимо сосредоточить свои усилия на подписании других футболистов.
Источник — Шахта
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