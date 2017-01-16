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Динамо предлагало Макаренко 250 тысяч долларов в год

Украинский защитник отказался подписывать новый контракт с чемпионами страны

  • 16.01.2017 14:00
  • 2275 просмотров
  • 17 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
© ФК Динамо Киев. Евгений Макаренко
Защитник Евгений Макаренко отклонил предложение «Динамо» о продлении контракта на новых условиях. В случае согласия заработная плата 25-летнего футболиста должна была составить 250 тысяч долларов в год.
 
 

Источник — Динамомания

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Комментарии
    ser_nat
      ser_nat, 16.01.2017 14:11
    +17
    Ощущаю себя нищебродом)) страшно сказать кем ощущают себя большинство украинцев...
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    david_blaine
      david_blaine, 16.01.2017 14:16
    +14
    за такую зп можно построит дом,купить хорошое авто,сьездить на месяц на сейшелы и еще останется на бочку красной икры. и это только за один гребаный год!!!! зажрались..ой как зажрались...
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    cherkassy
    online
      cherkassy, 16.01.2017 14:18
    +3
    нормальна з/п, взагалі зажрались.
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    gljdah
      gljdah, 16.01.2017 14:21
    -3
    маловато
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 16.01.2017 14:22
    +13
    Суркис сам виноват ! Зачем было Ярмоле давать зарплату в 5 млн в год ? Теперь практически каждый игрок Динамо при подписании нового контракта чувствует себя "второсортным " ,когда ему предлагают в 20 раз меньше чем Ярмоленку ! Думаю Хачериди следующий !
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    filipini10
      filipini10, 16.01.2017 14:28
    +8
    19000 грн. в день!)))
    ...всего лишь!)))
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    ser_nat
      ser_nat, 16.01.2017 14:37
    -2
    По хорошему какие у него перспективы? Шахтер, Раша, Турция.
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    dikankazashahter
      dikankazashahter, 16.01.2017 14:40
    +5
    Если у Гладкого зарплата та же что и в Шахтере ,то Макаренку 250 кусков это мало ! Суркис похоже сам не знает что делать с Динамо !
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    david_blaine
      david_blaine, 16.01.2017 14:41
    0
    filipini10, 16.01.2017 14:28
    19000 грн. в день!)))
    ...всего лишь!)))
    Це пісець!
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    Щетинин Максим
      Щетинин Максим, 16.01.2017 14:45
    +7
    Все зависит от того, насколько открытая информация в клубе по части зарплатных ведомостей, если условный Антунеш получает 3 млн, то Макаренко можно понять, или на примере того же Ярмоленко как здесь уже писали. А вообще конечно жаль, что он уходит для Динамо это потеря.
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    Brian10
      Brian10, 16.01.2017 14:59
    +3
    Динамо обнаглело. Ярмоленку и Хачериди контракт по 3 млн$/год, а Макаренку жалкие по футбольным меркам 250 тыс. Теперь понятно почему микроклимат в команде разлагаеться.
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    yyx2
      yyx2, 16.01.2017 15:04
    +1
    у правильно: жалкие 250 тыщ...в Актобэ или Нафтане больше дадут..
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 16.01.2017 15:06
    +1
    пока что нынешняя трансферная политика в ДК, напоминает игру подростка в FIFA Manager

    П,С. балласт, о котором говорил Суркис, тем временем цветет и пахнет
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 16.01.2017 15:13
    0
    jekavayp, 16.01.2017 15:06
    пока что нынешняя трансферная политика в ДК, напоминает игру подростка в FIFA Manager П,С. балласт, о котором говорил Суркис, тем временем цветет и пахнет
    Странно что ты написал такое ! Признаюсь ,лично я ждал когда же jekavayp всем расскажет что это все придумал Бурбас ,Денисов ,Леоненко и вообще Футболы !!!
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    MaxK86
    online
      MaxK86, 16.01.2017 15:14
    +1
    Такого додиков как Игорёк еще поискать нужно
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    yyx2
      yyx2, 16.01.2017 15:16
    0
    WADO-1976, 16.01.2017 15:13 0
    Странно что ты написал такое ! Признаюсь ,лично я ждал когда же jekavayp всем расскажет что это все придумал Бурбас ,Денисов ,Леоненко и вообще Футболы !!
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    вот! это - доказательство жекиной объективности ... а несознательные кроты с ним еще спорят
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    yyx2
      yyx2, 16.01.2017 15:19
    0
    MaxK86, 16.01.2017 15:14 0
    Такого додиков как Игорёк еще поискать нужно
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    было в еврейской семье два сына: старший умный, а младший - собственник футбольной команды
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