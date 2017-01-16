Динамо предлагало Макаренко 250 тысяч долларов в год

Защитник Евгений Макаренко отклонил предложение «Динамо» о продлении контракта на новых условиях. В случае согласия заработная плата 25-летнего футболиста должна была составить 250 тысяч долларов в год.
Напомним, контракт Макаренко с «Динамо» истек 31 декабря.
Источник — Динамомания
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...всего лишь!)))
...всего лишь!)))
П,С. балласт, о котором говорил Суркис, тем временем цветет и пахнет
Странно что ты написал такое ! Признаюсь ,лично я ждал когда же jekavayp всем расскажет что это все придумал Бурбас ,Денисов ,Леоненко и вообще Футболы !!
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вот! это - доказательство жекиной объективности ... а несознательные кроты с ним еще спорят
Такого додиков как Игорёк еще поискать нужно
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было в еврейской семье два сына: старший умный, а младший - собственник футбольной команды
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