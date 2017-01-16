Сергей Ковалец гостях у Sport.ua

MaxK86, 16.01.2017 15:14 0Такого додиков как Игорёк еще поискать нужно --------------------------...

WADO-1976, 16.01.2017 15:13 0Странно что ты написал такое ! Признаюсь ,лично я ждал когда же jeka...

Такого додиков как Игорёк еще поискать нужно

Странно что ты написал такое ! Признаюсь ,лично я ждал когда же jekavayp всем расскажет что э...

пока что нынешняя трансферная политика в ДК, напоминает игру подростка в FIFA Manager П,С. бал...

у правильно: жалкие 250 тыщ...в Актобэ или Нафтане больше дадут..