Сергей Ковалец гостях у Sport.ua

В среду, 18 января, Sport.ua проведет веб-конференцию, гостем которой станет известный футбольный тренер Сергей Ковалец. Сергей Иванович ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет о своем опыте работы в «Тракае», с которым в минувшем сезоне завоевал серебряные медали чемпионата Литвы.
Начало конференции - в 12:00. Задавать вопросы Сергею Ковальцу можно уже сейчас.
Источник — Sport.ua
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