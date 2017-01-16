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Сергей Ковалец гостях у Sport.ua

Известный футбольный тренер расскажет о своем опыте работы в литовском «Тракае»

  • 16.01.2017 13:51
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Метки
Sport.ua. Сергей Ковалец
© Sport.ua. Сергей Ковалец
В среду, 18 января, Sport.ua проведет веб-конференцию, гостем которой станет известный футбольный тренер Сергей Ковалец. Сергей Иванович ответит на вопросы ведущего и пользователей Sport.ua, расскажет о своем опыте работы в «Тракае», с которым в минувшем сезоне завоевал серебряные медали чемпионата Литвы.  
 
Начало конференции - в 12:00. Задавать вопросы Сергею Ковальцу можно уже сейчас.

Источник — Sport.ua

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