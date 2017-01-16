Хорхе САМПАОЛИ: «Не опускали рук до финального свистка»

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Наставник хозяев Хорхе Сампаоли не скрывал своей радости в связи с победой над лидером и не жалел комплиментов в адрес своих футболистов.

О важной победе

«Победа стала нам наградой за нашу отчаянную и бескомпромиссную игру. Мы знали, что успех в сегодняшнем матче позволит нам приблизиться к сопернику в турнирной таблице. Хочется, чтобы мы и дальше продолжали в том же духе, чтобы сегодняшняя победа придала нам дополнительный импульс. Играть так против команды, которая уже очень давно не проигрывала, – это большое достижение. Очень приятно, что сегодня мы смогли добиться заслуженной победы, и я доволен тем качеством игры, которое показала команда».

О тактической дуэли

«Линейное построение в четыре защитника позволило нам добавить одного игрока в полузащиту, чтобы оказывать давление на соперника на его половине поля. Но «Мадрид» удивил нас своей тактической расстановкой, и нам пришлось модифицировать нашу схему по ходу матча».

О Стивене Нзонзи

«Он сыграл просто прекрасно – он вообще на протяжении сезона сильно прибавил и сегодня блестяще отыграл в середине поля».

О причинах победы

«Мы не опускали рук до самого конца встречи, мы искали свои шансы и пытались заставить «Мадрид» ошибиться. Эта победа очень важна для нас и для истории клуба, поскольку мы сумели добиться победы в матче с соперником, казавшимся непобедимым – эта победа показала, что у нас есть всё для того, чтобы прогрессировать дальше».

О Серхио Рамосе

«Я считаю его нашим, местным: думаю, что все неприятные инциденты должны забыться, и он должен приезжать в Севилью как к себе домой».

Источник — ФК Реал Мадрид

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