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Хорхе САМПАОЛИ: «Не опускали рук до финального свистка»

Главный тренер «Севильи» - о победе над мадридским «Реалом» (2:1)

  • 16.01.2017 12:34
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twitter.com/sevillafc
© twitter.com/sevillafc
Наставник хозяев Хорхе Сампаоли не скрывал своей радости в связи с победой над лидером и не жалел комплиментов в адрес своих футболистов.
 
О важной победе 
 
«Победа стала нам наградой за нашу отчаянную и бескомпромиссную игру. Мы знали, что успех в сегодняшнем матче позволит нам приблизиться к сопернику в турнирной таблице. Хочется, чтобы мы и дальше продолжали в том же духе, чтобы сегодняшняя победа придала нам дополнительный импульс. Играть так против команды, которая уже очень давно не проигрывала, – это большое достижение. Очень приятно, что сегодня мы смогли добиться заслуженной победы, и я доволен тем качеством игры, которое показала команда». 
 
О тактической дуэли 
 
«Линейное построение в четыре защитника позволило нам добавить одного игрока в полузащиту, чтобы оказывать давление на соперника на его половине поля. Но «Мадрид» удивил нас своей тактической расстановкой, и нам пришлось модифицировать нашу схему по ходу матча». 
 
О Стивене Нзонзи 
 
«Он сыграл просто прекрасно – он вообще на протяжении сезона сильно прибавил и сегодня блестяще отыграл в середине поля». 
 
О причинах победы 
 
«Мы не опускали рук до самого конца встречи, мы искали свои шансы и пытались заставить «Мадрид» ошибиться. Эта победа очень важна для нас и для истории клуба, поскольку мы сумели добиться победы в матче с соперником, казавшимся непобедимым – эта победа показала, что у нас есть всё для того, чтобы прогрессировать дальше». 
 
О Серхио Рамосе 
 
«Я считаю его нашим, местным: думаю, что все неприятные инциденты должны забыться, и он должен приезжать в Севилью как к себе домой».
 

Источник — ФК Реал Мадрид

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