Зинедин ЗИДАН: «Это поражение не выбьет нас из седла»

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Выступая на пресс-конференции после поражения в матче 18-го тура Ла Лиги против «Севильи», главный тренер «Мадрида» Зинедин Зидан выразил удовлетворение игрой своих подопечных, несмотря на отрицательный результат, положивший конец беспроигрышной серии команды.

Об игре

«Нам не хватило пяти минут: мы провели хороший матч, развязка в котором оказалась слишком жестокой для нас. Думаю, что поражение в сегодняшней игре – не самый справедливый исход, но это футбол, и результат надо принимать таким, какой он есть. Теперь нужно продолжать двигаться вперёд, как мы это делали до сегодняшнего матча. Мы знали, что рано или поздно наша серия закончится».

Об окончании серии

«У нас не будет проблем с мотивацией снова начать побеждать: все серии рано или поздно заканчиваются, и теперь нас ждёт очень тяжёлая завершающая половина сезона. Обидно, конечно, пропустить два гола под занавес встречи».

Об игре в три центральных защитника

«Мне понравилось, как мы сыграли: мы показали характер. А что касается схемы с тремя центральными защитниками, то в игре против соперника, с которым мы уже провели два матча почти подряд, нужно было что-то менять».

О причинах поражения

«Сейчас легко рассуждать о том, из-за чего мы проиграли: да, гол в свои ворота, да, потеря мяча, но в футболе такие вещи случаются. Мы хорошо играли до 85-й минуты, но это не означает, что можно тешить себя этой мыслью и гордиться серией в 40 матчей без поражений. Впереди самые сложные матчи второй части сезона и легко нам точно не будет».

О «Севильи»

«Они вторые в Ла Лиге и это говорит о многом: уверен, они будут бороться за чемпионский титул».

О нехватке концентрации

«Сейчас сложно говорить с футболистами, но могу сказать, что наше поражение точно не было связано с нехваткой концентрации, просто в футболе такое иногда случается. Мы обязательно проанализируем причины произошедшего, но в целом я доволен игрой команды и огорчён двумя пропущенными голами».

О последствиях поражения

«Не думаю, что это поражение выбьет нас из седла, но окончательно это будет ясно в среду. Я скажу футболистам те же самые слова, как если бы мы выиграли, хотя, конечно, будет непросто переварить это поражение».

О Серхио Рамосе

«Я горжусь нашим капитаном: он провёл отличный матч, а несчастные случаи случаются со всеми – это футбол».

Источник — ФК Реал Мадрид

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