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Заря претендует на Сергея Мякушко

Полузащитник киевского «Динамо» может перебраться в команду Юрия Вернидуба

  • 16.01.2017 11:56
  • 454 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко
© ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко
Хавбек київського «Динамо» Сергій Мякушко, скоріш за все, проведе другу частину сезону в луганському клубі. 23-річний півзахисник Сергій Мякушко, який не поїхав із київським «Динамо» на збори до Іспанії, відправиться в оренду до луганської «Зорі».
 
У нинішньому сезоні Мякушко виступав за «Динамо» U-21, забивши 13 голів у 15 матчах молодіжної першості. Раніше повідомлялося, що хавбеки Сергій Мякушко та Владислав Калітвінцев, права на яких належать «біло-синім», до літа будуть виступати в оренді в інших клубах.
 

Источник — 1927

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Комментарии
    donetsk120
    online
      donetsk120, 16.01.2017 12:04
    +1
    Ну и дела. И тут шахтер смог ослабить своего конкурента!
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    ding01
    online
      ding01, 16.01.2017 12:12
    0
    А где хлебас кто знает ?
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