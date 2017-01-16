Заря претендует на Сергея Мякушко

© ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко

Хавбек київського «Динамо» Сергій Мякушко, скоріш за все, проведе другу частину сезону в луганському клубі. 23-річний півзахисник Сергій Мякушко, який не поїхав із київським «Динамо» на збори до Іспанії, відправиться в оренду до луганської «Зорі».

У нинішньому сезоні Мякушко виступав за «Динамо» U-21, забивши 13 голів у 15 матчах молодіжної першості. Раніше повідомлялося, що хавбеки Сергій Мякушко та Владислав Калітвінцев, права на яких належать «біло-синім», до літа будуть виступати в оренді в інших клубах.

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