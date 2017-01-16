Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ворскла продлила контракт с Игорем Пердутой

Хавбек полтавского клуба подписал контракт по схеме 1+1

  • 16.01.2017 11:51
  • 204 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла. Игорь Пердута
© ФК Ворскла. Игорь Пердута

Полузащитник «Ворсклы» Игорь Пердута оказался верен клубу и пролонгировав трудовое соглашение с полтавчанами.

Новый контракт подписан по схеме 1+1 .

«Самое главное для меня сейчас набрать оптимальную форму, быть полезным команде. Доволен, что получил возможность остаться в таком замечательном коллективе, который имеет «Ворскла», - отметил 26-летний Игорь Пердута.

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.