Ворскла продлила контракт с Игорем Пердутой

Полузащитник «Ворсклы» Игорь Пердута оказался верен клубу и пролонгировав трудовое соглашение с полтавчанами.
Новый контракт подписан по схеме 1+1 .
«Самое главное для меня сейчас набрать оптимальную форму, быть полезным команде. Доволен, что получил возможность остаться в таком замечательном коллективе, который имеет «Ворскла», - отметил 26-летний Игорь Пердута.
Источник — ФК Ворскла
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