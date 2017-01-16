Ворскла продлила контракт с Игорем Пердутой

© ФК Ворскла. Игорь Пердута

Полузащитник «Ворсклы» Игорь Пердута оказался верен клубу и пролонгировав трудовое соглашение с полтавчанами.

Новый контракт подписан по схеме 1+1 .

«Самое главное для меня сейчас набрать оптимальную форму, быть полезным команде. Доволен, что получил возможность остаться в таком замечательном коллективе, который имеет «Ворскла», - отметил 26-летний Игорь Пердута.

Источник — ФК Ворскла

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