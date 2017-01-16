Федерико КЬЕЗА: «Футболка Фиорентины для меня - вторая кожа»

Федерико Кьеза:

«После матча я бросил свою футболку болельщикам, поскольку они дали сумасшедший заряд. Эта игра сама по себе является дополнительным стимулом, но за счет помощи со стороны поклонников нам удалось разжиться победным результатом. Будущее? Футболка Фиорентины является для меня второй кожей».

Давиде Астори:

«Это большая игра. Мы провели матч в мужественном ключе. Помощь со стороны болельщиков подтолкнула нас провести почти идеальный матч. Команда должна наслаждаться текущим моментом. Кьеза? Он прибыл в раздевалку позже остальных, но мы отпраздновали данный успех в спокойной обстановке, поскольку это игра регулярного чемпионата. У Фиорентины есть матч в запасе, так что команда в состоянии улучшить свое турнирное положение. Калинич? Есть игроки, которые могут сыграть весомую роль, и Никола является одним из них».

Карлос Санчес:

«Мы сделали все, что задумывали во время тренировочной недели. Команда оказала большое давление на соперника, и я думаю, что победа оказалась вполне заслуженной. Надеюсь, что мы окажемся в состоянии улучшить свое положение в турнирной таблице. Я понимаю, что победа над Ювентусом является важным моментом. Приятно, что команде удалось здорово начать новый календарный год – она победила Кьево в Кубке Италии и переиграла Ювентус в рамках чемпионата. Позиция защитника? Это не в первый раз, когда я играю в обороне. Самое главное для меня это то, что команда победила и набрала важные три очка».

Андреа Делла Валле:

«Я счастлив сегодняшней победой. Конечно, мне жаль, что команда растеряла много очков по ходу турнирной дистанции. Теперь необходимо приложить все усилия, чтобы догнать ушедших вперед соперников. У команды есть много сильных сторон для успешной борьбы за высокие позиции. Это была важная победа. Команда сделала роскошный подарок своим болельщикам. Когда моя дочь приходит на стадион, то команда побеждает. Надо ей чаще посещать футбол. Калинич? Это деликатная тема. Будущее игрока будет зависеть от его решения».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.